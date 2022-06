“Me ofende que quieran abusar de mi trabajo”: el chef Edgar Núñez responde a las críticas por exponer a influencer

El chef mexicano respondió a las personas que lo acusan de exhibir la influencer que le escribió para hacer un intercambio.

Luego de la polémica que se desató debido a que el chef mexicano Edgar Núñez, dueño de Sud 777, publicara una conversación en la que la influencer Manuela Gutiérrez le pedía una comida en su restaurante a cambio de una publicación en sus redes sociales, el cocinero respondió a las personas que lo atacaron por exhibir a la creadora de contenido.

Varios usuarios respondieron a la publicación de Nuñez y lo acusaron de “patán” por la respuesta que tuvo hacia la joven, ya que argumentaron, ella solo hizo una propuesta de manera educada, y él respondió con poco profesionalismo.

“Les voy a explicar a todos con mucho respeto. Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las del influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales. Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí”, indicó el chef en un comentario de Facebook.

Ante los comentarios de los internautas que le explicaron, las publicaciones de algunos influencers pueden ser benéficas para las marcas, Edgar explicó que a él no le sirve de nada, ya que Manuela Gutierrez solo sube fotos en traje de baño y no aporta nada a la gastronomía.

“¿Que invierten ellos? Generar contenido no es subir mi contenido, o sea, mis platillos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto? ¿Por qué yo querría salir en el feed de una persona que no se dedica a la gastronomía y que solo sube fotos en traje de baño? ¿que no es especialista en gastronomía?”, comentó.

Por último, dijo que se sentía ofendido con el hecho de que no respetan su trabajo, ni el de todo su equipo.

“Además de no tomarse el tiempo de investigar si ella / él son el Target del lugar al que le ofrecen esos servicios, perdón pero a mi si me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del del staff que nos partimos el lomo todo el día para ir salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una foto en un IG , que tiene muchísimos menos seguidores que yo… ubíquense y ubiquen mi molestia, aquí no es un ganar ganar, solo una parte, que no me interesa, se beneficia”, aclaró.





