Mejores amigos se casan después de estar 10 años solteros

Eran los mejores amigos en la secundaria y la vida dio tantas vueltas que decidieron estar juntos por siempre.

A veces el verdadero amor está donde menos lo esperamos o lo hemos tenido todo el tiempo a un lado pero no lo vemos a tiempo, así fue el caso de la usuaria de TikTok, Génesis Cuevas y su mejor amigo, Giovanni, quienes decidieron pasar el resto de sus vidas juntos después de haber sido mejores amigos.

La historia de Génesis Cuevas y Giovanni comenzó aproximadamente en 2009, así lo relató la mujer que responde al usuario “@genesiscueva2″, quien comentó que cuando lo vio por primera vez en la escuela, sintió atracción física por él y con el paso del tiempo se convirtieron en amigos inseparables que hacían todo juntos.

“Yo sentía algo por él, me gustaba mucho pero en ese tiempo que una mujer tuviera la iniciativa no era como ahora, yo siempre esperé que él me dijera algo pero siempre decía ‘eres mi mejor amiga’”, relató en la primera parte de su storytime en TikTok.

Luego, compartió que una amiga que ambos tenían en común, le aconsejó a ella, darle celos con alguien más para que se diera cuenta, por lo que Génesis comenzó a salir con un chico unos años mayor, lo cual a Giovanni no le importó, solamente la felicitó. Dicha relación terminó por una infidelidad del novio mayor; su mejor amigo siempre la acompañó en ese momento.

Con el tiempo, Giovanni tuvo una relación con otra chica, con quien Génesis no se llevaba bien, por lo que ella tomó la decisión de hacerlo elegir entre las dos, él eligió a su novia. Después de un distanciamiento evidente. Él se fue a estudiar lejos, el destino hizo que se reencontraran con el pasar de los años, cuando él regresó.

En ese lapso de tiempo, Génesis tuvo algunas relaciones tóxicas que no la hacían sentir bien, una de ellas, incluso le pidió bloquear a Giovanni, pues no querían que tuvieran comunicación, relató. Pasaba el tiempo, y aunque muchas veces Génesis mandó señales a Giovanni, él no se daba cuenta de que ella se moría por él.

¿En qué momento se confesaron su amor?

Hasta que un día, la mujer después de pedir consejos a amigos y compañeros se dio el valor de confesarle todo lo que sentía a quien llamaba “mejor amigo”. En una ocasión, ella le dijo de frente:

“Giovanni tú me gustas, me encantas, desde el primer día que te vi, me enamoré de ti y lo siento por no habértelo dicho antes pero tenía miedo a perder tu amistad, así que te lo digo, así que ya depende de ti cómo manejes esta información y que hagas con ella”.

Génesis no tuvo respuesta de Giovanni, incluso contó que él al escuchar eso se puso blanco y decidió irse. Tiempo después le pidió verla, no llegó a la cita pero la buscó en la madrugada, con copas encima para hacerle la gran confesión.

“Génesis, tú me gustas, me encantas, siempre quise decírtelo pero tuve mucho miedo a perderte, siento que perdí mucho tiempo porque hubiésemos logrado muchas cosas juntos desde antes, quizá nos hubiéramos ahorrado tanto dolor entre nosotros porque realmente siempre sentí que éramos el uno para el otro”, fue lo que el hombre le confesó a su “mejor amiga”.

Y lo demás fue historia, Génesis y Giovanni comenzaron a ser novios, después de dos o tres meses comenzaron a vivir juntos y después de un año y nueve meses, él le pidió matrimonio para casarse cuatro meses después. Ahora son una familia feliz, y ella, en diversas publicaciones hace gran énfasis en que está con un gran hombre, quien la quiere tal y como es, después de haber pasado por diversas relaciones conflictivas.

Sobre la promesa de casarse, en otro video en TikTok, Génesis confesó que la hicieron cuando le rompió el corazón por primera vez el novio mayor con el que “quería darle celos” a Giovanni, en ese momento, él fu su consuelo y ella quiso hacer una promesa con su “mejor amigo”.

