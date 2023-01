Si eres de las personas que se la pasa preguntándose: “¿Cuáles son los mejores mensajes de Whatsapp para mi crush?”, estos consejos y opciones son totalmente para ti.

Ya sea porque buscaras enamorarle o porque quieres conocerle aún más, seguro alguna vez ya te hiciste la pregunta: “¿cuáles serían los mejores mensajes de Whatsapp para mi crush?”. Si este es tu caso, ¡tranqui! Aquí te daremos una guía de cómo tener una buena conversación de texto con la persona que te gusta para que vea que tienes interés pero no parezcas desesperad@.

Mensajes de Whatsapp para mi crush

Debes saber, primero que nada, que no hay como tal “mejores” o “peores mensajes” para un crush, ya que todo es relativo; es decir: hay temas que muchos sacamos para hacer conversación, como los hobbies, las metas o los planes a futuro, con los que mucha gente puede sentirse cómoda o incómoda, dependiendo de cómo sea su personalidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, sí es muy cierto que hay temas de conversación más peliagudos que otros, y los cuales no se recomiendan tratar cuando apenas estás conociendo a un crush y quieres que se interese por ti; por ejemplo: no vas a ir a preguntarle cuántos hijos quiere cuando apenas llevan un par de citas, ¿verdad?

Y es que muchos de nosotros nos hemos sentido un tanto intimidados cuando nos quedamos viendo la pantalla oscura del celular y tenemos ganas de hablar con esa persona que nos gusta… pero simplemente no sabemos de qué o cómo hacerlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por eso, esta guía te ayudará a saber qué temas sí puedes sacar en una conversación y a través de qué comentarios o preguntas para que vayas rompiendo el hielo, hagas que la persona que te gusta te vea como alguien interesante, y logres conocerle más y, por qué no: hacer que también te conozca a ti en el proceso.

Para iniciar una conversación

No hay nada que un “Hola, ¿cómo estás?” no pueda solucionar cuando quieres empezar una conversación con tu crush; evita enviarle mensajes muy rimbombantes o saludos extraños que te hagan ver como una persona tonta o rara, porque eso sólo hará que tu crush se quiera mantener alejad@ de ti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Una vez que ya hayan pasado de las preguntas iniciales (¿cómo estás?, ¿qué haces?, ¿cómo te ha ido?), busca algún tema de conversación seguro del que ya hayan hablado o inicia una nueva conversación tomando en cuenta alguno de los gustos que conozcas de la persona.

Por ejemplo: si a tu crush le gusta el cine, puedes enviarle un mensaje que diga: “Oye, ¿ya viste tal o cuál película?”, o: “¿Qué películas has visto recientemente y cuál me recomiendas?”; entre más sencillas sean y directas sean las preguntas, más oportunidades tendrás de que te responda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si apenas le vas a conocer y realmente no sabes nada de él o ella, siempre presta atención a las cosas que te dice en las preguntas generales, por ejemplo: si te contesta que está en su momento de trabajo, pregúntale sobre y si le gusta laborar ahí. Una cosa puede llevar a otra y así lograrás mantener la conversación fluyendo y conocerle aún más.

Juegos de preguntas

Siempre es buena opción ofrecerle a la otra persona probar algún juego de preguntas, como las 20 preguntas, yo nunca nunca, entre otros (sobre los cuales te contamos más detalles en este enlace), y para ello es bueno ir tanteando el terreno con cuestiones generales pero directas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Algunas opciones de preguntas que puedes usar en este juego de cuestionario podrían ser las siguientes:

¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras trabajando/estudiando tal o cual cosa? ¿Cuál es el lugar que más te gustó en uno de tus viajes? ¿Cuáles son los próximos tres lugares que te gustaría visitar? ¿Cuál es tu autor favorito? ¿Tienes algún tatuaje? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? ¿Qué es algo que te gusta de ti pero que la gente no podría adivinar fácilmente? ¿Cuál es el mejor artista nuevo que has descubierto recientemente? ¿Cuál es el primer disco que compraste? ¿Cuál es la primera película que recuerdas haber visto en cines? ¿Cómo conociste a tu mejor amig@? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál considerarías que es la mejor película de todos los tiempos? ¿Eres alguien a quien le gusta planificar con antelación o que prefiere ser espontáne@? ¿Cuál fue el primer artista o banda que viste en un concierto? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Te consideras una persona supersticiosa? ¿Eres competitiv@ o prefieres dejarte llevar por la corriente? ¿Alguna vez has tenido una experiencia sobrenatural? ¿Qué es algo que desearías que pasara de moda para siempre? ¿Qué cosas te gustan y cuáles no de estar solter@? ¿Qué harías si vieras a tu ídol@ en plena calle? ¿Cómo dirías que eras de niñ@? ¿Cuál es la canción que más te gusta cantar en el karaoke? ¿Tienes un gusto culposo? Si sí, ¿cuál es?

También puedes incluir algunas preguntas que se te vayan ocurriendo con las respuestas que te vaya dando, aunque recuerda que no siempre es bueno ser tan insistente en cierto tema porque podrías resultarle una persona paranoica.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Temas profundos para el siguiente nivel

Si tu crush y tú ya llevan un buen rato hablando y sientes que la confianza entre los dos ha logrado un punto bastante aceptable, puedes pasar a un nuevo nivel de mensajes en los que le preguntes cosas sobre su pasado, sus intereses en materia amorosa, e incluso cosas de su familia.

Puedes hacerlo enviándole algún mensaje casual, tipo: “Oye, recordé que me dijiste tal o cual cosa sobre este tema, ¿qué piensas de ello?”, y así, poco a poco, ir sacando el tema, o incluso lo puedes hacer mediante un nuevo juego de preguntas con cuestiones un poco más personales, como las que te proponemos en esta lista:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿En qué piensas que nos parecemos más? ¿Cuál ha sido la mejor y la peor cita en la que has estado? ¿Recuerdas tu primer beso? ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos tienes y cómo te llevas con ellos? ¿Qué tal te llevas con tus papás? ¿En qué crees que gastas bastante dinero? ¿Crees en la monogamia o te consideras una persona más polígama? ¿Te has enamorado alguna vez? ¿Quién fue tu primer amor? ¿Cuándo fue tu última relación y cómo acabó? ¿Consideras que es algo bueno ir a terapia? ¿Qué es lo más amable que recuerdas que alguien haya hecho por ti? ¿Crees en la existencia de las almas gemelas? ¿Alguna vez te han roto el corazón o tú has roto el de alguien? ¿A qué le tienes más miedo, o tienes alguna fobia? ¿Cómo te gusta que te consuelen cuando andas triste o de malas? ¿Quién es la persona a la que más admiras en la vida? ¿Cuál es el tema o cosa sobre la que te gustaría aprender más? ¿Te consideras una persona de fiar para guardar un secreto? ¿Cómo le haces para soportar un ataque de estrés o ansiedad? ¿Cuál dirías que es tu mayor logro? ¿Qué crees que pasa con cada uno de nosotros al morir? ¿Cómo te imaginas a ti mism@ cuando seas viej@? ¿Alguna vez te han engañado o has engañado a alguien? ¿Cuáles son las características que más buscas en una pareja? ¿Qué es lo que más amas y detestas de ti mism@? ¿Hay algo de ti que te gustaría cambiar? ¿Qué es? ¿Con qué miembro de tu familia dirías que eres más cercan@? ¿Te sientes más cómod@ estando solter@ o en una relación? ¿Cuál ha sido el año que más has atesorado en tu vida hasta ahora? ¿Consideras que eres más introvertid@ o extrovertid@? ¿Te enamoras con facilidad o te cuesta explorar esa parte de tus sentimientos? ¿Quién es tu amig@ más antigu@? ¿Qué cosas te gustaría hacer diferente en tu siguiente relación? ¿Qué cosa o suceso te gustaría volver a vivir? ¿Prefieres un trabajo bien pagado o trabajar en algo que te apasione aunque ganes menos? ¿Te imaginas a ti mism@ formando una familia? ¿Tienes alguna religión? ¿Prefieres tomarte las cosas con calma o ir más rápido en una relación? ¿Por qué cosas consideras que merecerías ser recordad@? ¿Qué es lo que más aprecias en una persona a la que estimas?

Busca hacerle reír

A la mayoría de las personas nos encanta que la gente tenga buen sentido del humor, aunque por grados; hay personas que toleran bastante bien la risa y buscan a una persona que les ponga una sonrisa en la cara todo el tiempo, aunque hay otras que son un poco más frías y no toleran a las personas que intentan hacerse las graciosas.

Descubre qué tipo de persona es tu crush antes de dar un paso hacia el humor, porque puede suceder que si le envías algún mensaje, emoji, sticker o incluso un meme que a ti te parezca gracioso, darás un paso en falso y terminarás haciendo que la persona se cierre por completo a ti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No es malo usar emojis, memes y stickers para amenizar la conversación; sólo asegúrate de que la persona los recibe de buena manera, y no seas extremista al enviarlos. Puede que una imagen sea justamente lo que ambos necesitan para romper el hielo y emprender una conversación agradable.

Temáticas pícaras

Si tu crush y tú ya están prácticamente cerca de dar el paso definitivo para convertirse en pareja, puedes enviarle mensajes más pícaros que le causen gracia o le provoquen algún interés de índole físico (if you know what I mean).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y si ya te sientes list@ de hablar de temáticas más íntimas con tu crush y crees que él o ella también tiene interés en tocar esos temas, siempre puedes irlos sacando poco a poco con alguna pregunta ocasional o decidir jugar algo con él/ella para saber más al respecto haciéndole alguna de estas cuestiones:

¿Cómo dirías que sería una cita perfecta para ti? ¿Qué es lo más romántico que alguien haya hecho por ti? ¿Qué es lo que más te atrae físicamente de alguien? ¿Te consideras un/a buen/a besador/a? ¿Cuál dirías que es tu mayor atractivo físico? ¿Qué te hace no querer conocer a alguien automáticamente? ¿Cuál fue tu primera impresión de mí cuando nos conocimos? ¿Eres de l@s que dan el primer paso o prefieres que la otra persona lo haga? ¿Cuáles son las 3 cosas que más te excitan? Tuve un sueño en el que estuviste anoche. ¿Te gustaría saber qué ocurrió? ¿Qué es lo que más te gusta al hablar conmigo? ¿Hay alguien te interese, física y emocionalmente, en este momento? ¿Qué harías si te pido un beso? ¿Y si te lo robo? ¿Qué harás este fin de semana? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la intimidad?

Una agradable despedida

Si tienes que poner fin a la conversación por alguna razón, lo ideal es que siempre seas honest@ y le comentes un poco de por qué tienes que desconectarte, ya sea porque ha llegado tu hora de dormir, de trabajar, de comer, o cualquier otra razón que tengas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hazlo de una manera cortés y amigable, con algún mensaje que diga algo como: “Me siento feliz charlando contigo pero tengo que irme en este momento por tal y cual razón”, y si quieres dejar la puerta abierta para que la conversación vuelva a encausarse a la brevedad, puedes decirle algo como: “¿Estarás ocupad@ más tarde? Si no, para enviarte un mensaje”.

Así, darás a entender que quieres seguir platicando con tu crush pero le das la opción a que él o ella elija cuándo pueden continuar la charla, y de igual forma evitarás verte desesperad@ por hablar con él o ella aunque te mueras de ganas de seguirlo haciendo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si el caso es al revés, es decir: si él o ella debe irse, siempre es bueno y amable desearle éxito en la actividad que realice, o simplemente contestarle: “¡Claro! Hablamos después”, para dejar la puerta abierta a que la otra persona te busque e inicie la conversación.

Con estas propuestas ya no tendrás que estarte preguntando: “¿Cuáles son los mejores mensajes de Whatsapp para mi crush?”, y lograrás sostener una conversación agradable con él o ella. Cuéntanos en nuestros canales digitales si tienes otras opciones para acercarte a la persona que te gusta, y si buscas más preguntas para conocer a tu crush o a un/a futur@ amig@, aquí te dejamos estos enlaces: Preguntas para conocer mejor a alguien; y 100 preguntas para saber si tu novio te conoce bien.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte