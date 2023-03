36 mensajitos que sí debemos compartir en el 8M porque son un abrazo al corazón

Estas frases llenarán el corazón de todas las mujeres a las que se los mandes.

No se felicita durante el 8M porque no es una celebración, es la conmemoración de la lucha de los derechos de las mujeres y una protesta en contra de la misoginia, el machismo y las injusticias, un día muy especial en el que el poder, la fuerza y la rabia marchan para defender lo que nos corresponde,

No felicitar a las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres no quiere decir que no podamos mandar un mensajito bonito para no pasar el detalle desapercibido, es totalmente válido, pero eso sí, debemos asegurarnos que sea uno especial que reconozca la fuerza de las mujeres, así como la lucha que conlleva un día tan importante como éste.

Nosotras te vamos a ayudar con algunas frases que, seguro, llenarán el corazón de todas las mujeres a las que se los mandes, y si quieres descargar más de las imágenes que te mostraremos a continuación, lo puedes hacer dando click aquí.

Mensajes chidos que sí debes enviar en el 8M

1. Que cada año que pase estemos más cerca de la igualdad y la libertad.

2. Nos queremos libres y nos queremos fuertes.

3. Ha sido un honor crecer a tu lado y acompañarte a lo largo del camino.

4. Eres la persona más genuina, divertida, poderosa y trascedente que se cruzó en mi vida.

5. Tranquila, hermana. ¡Aquí está tu manada!

6. “Una mujer que se defiende a sí misma, protege a todas las mujeres”, Maya Angelou.

7. Eres la mujer de tu vida.

8. No somos princesas, somos dragonas.

9. No somos histéricas, somos históricas.

10. Que ser mujer no nos cueste la vida.

11. A palabras machistas, oídos violetas.

12. Vamos a ser las mujeres que nos dé la gana ser.

13. Las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas.

14. “Puedo comprarme flores a mí misma. Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo durante horas. Decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano…”, Flowers de Miley Cyrus.

15. Merecemos crecer sin miedo.

16. Queremos ser libres, porque valientes ya somos.

17. Arriba los derechos y abajo el patriarcado.

18. Inicia la revolución de las mujeres.

19. Somos el lado correcto de la historia.

20. Ven, vamos a abortar este sistema patriarcal.

21. Viviremos y no sólo sobreviviremos.

22. Vamos a florecer y no a desaparecer.

23. Hoy no te deseo un ‘feliz día’, te deseo una vida de respeto, donde te sientas segura y protegida. Con sueños cumplidos, aprendizajes y mucho amor propio.

24. Rage against the Machism.

25. En otras mujeres encontré la manada y el fuego en donde bailar descalza sin quemarme.

26. No les alcanzan las vallas para tapar toda la impunidad.

27. Las amigas salvan vidas.

28. Perdón por las veces que critiqué una situación que no conocía.

29. Perdón por las veces que dije “esas no son formas”.

30. Perdón por las veces que critiqué a la mujer junto a mí.

31. No importa que no marches hoy, sé que tu lucha es todos los días.

32. Nosotras elegimos cómo nos vestimos y con quién nos desvestimos.

33. Las mujeres no somos centros de rehabilitación.

34. No fue tu culpa.

35. Las víctimas no debemos nada.

36. Solas no vamos a cambiar el mundo, pero todas juntas sí.

Ahora sí, a marchar y gritar se ha dicho.

