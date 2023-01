Mermelada que se acaba antes y otras formas de descubrir una infidelidad

Se dice que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué con un frasco de mermelada y no es nada raro, pues usuarios de internet contaron otras formas absurdas con las que cacharon a su pareja.

Sí, ya sabemos que a Shakira le volvieron a romper el corazón y esta vez fue muy duro, pues no sólo tuvo dos hijos con el supuesto amor de su vida, Gerald Piqué, sino también descubrió su infidelidad con Clara Chía de la forma más absurda, ¿cómo?, con una mermelada...

Se dice que la artista colombiana descubrió el engaño de Piqué después de encontrar un frasco de mermelada parcialmente comido. En ese momento Shaki estaba fuera de la ciudad promocionando su música y al regresar, justo como el cuento de los oso, se dio cuenta que alguien había comido de su mermelada de fresa.

¿Y por qué le pareció raro? Porque ella era la única en casa que comía mermelada, ya que supuestamente el futbolista odia la mermelada.

El guiño de infidelidad en ‘Te Felicito’

Aunque ya existían los rumores de ruptura de la pareja, pocas personas notaron los guiños y referencias que Shakira hizo desde el videoclip de la canción ‘Te Felicito’, pues en él hay una escena donde ella abre el refrigerador y encuentra la cara de Rauw Alejandro cantando haciendo referencia a la mermelada de fresa ya comida.

Si no lo notaste, te dejamos acá el video. Checa la escena en el minuto 1:32.

Formas absurdas en las que usuarios descubrieron una infidelidad

Tras toda la polémica de Shakira y Piqué, en redes sociales la usuaria @AnaFloreess abrió un hilo de Twitter para que los internautas compartieran las historias más tontas de cómo descubrieron que su pareja era infiel

“Cuéntenme historias de cómo se dieron cuenta que las estaban cuerneando por cosas tan equis tipo las mermeladas. Una amiga se dio cuenta por el kilometraje en el coche de su novio jajajajaj”, escribió.

Aquí te dejamos los casos más sorprendentes porque... “Ojo de loca nunca se equivoca”.

1. “Una vez fui por mi amiga al aeropuerto, ella llevaba de viaje dos semanas y su novio le estaba “cuidando el depa”. Cuando llegamos al depa, mi amiga y yo vimos basurita de Kotex en el bote del baño y cervezas en el refri (el novio era cristiano y no tomaba)”

2. “Estaba stalkeando una chica que yo sabía que hablaba con mi novio entonces vi que subió un video de un viaje al volcán con la fecha y pensé que el me dijo que fue ese mismo día “con su familia”, en el video solo se veía un milímetro de casco y de su guante pero supe que era él”

3. “Estaba en Vancouver y tenía mis sospechas y como tengo todo automatizado con Alexa, me di cuenta que las persianas se abrían a las 6 am los fines de semana. A mi ex le gusta ver el amanecer mientras tiene s*xo. Sólo fue cuestión de revisar los likes para saber con quién”

4. “Nos habían regalado condones en la escuela y pues yo muy fresa solo usaba de marca y los “similares” estaban en la guantera de su carro y un día vi que de los 10 que teníamos solo quedaban 3″

5. “Porque subió una selfie a stories y en el reflejo de sus lentes se veía la otra morra”

6. “Porque puso un tuit ardido y pues nosotros estábamos atm jajaj :(”

7. “Porque me ocultó sus stories de Instagram y sus amigos las repostearon JAJAJ”

8. “Una amiga se dio cuenta porque varias veces el espejo de lado del copiloto estaba abierto”

9. “Salía su brazo con un reloj y una pulsera que yo le regalé en unas historias de Snapchat de su mejor amiga (la cual era mi amiga) y se le olvidó ocultarme la historia”

10. “Una amiga supo porque salía un brazo con un lunar en las fotos de una fiesta”

11. “Vivíamos juntos y yo trabajaba de amanecida, le pregunto qué tal, y ya de madrugada me responde con una foto del cuarto diciendo aquí en casa tranqui. En la foto salía mi estuche de lentes de contacto, el cual en ese momento tenía yo en mi cartera jajaja era una foto vieja”

12. “Se enfermo y las dos fuimos al hospital a verle”

13. “Lo vi en el reflejo del salero en una foto de una amiga”

14. “Hablaba mucho de ella y decía que le caía mal”

15. “Lo vi confesándose en misa después de su fin de semana con amigos”

16. “En su casa había colillas de cigarros y no fumaba”

17. “Encontré un broche de pelo que no era mío abajo de su cama”

18. “Encontré cabellos lacios en su regadera y yo tengo el cabello chino”

19. “Porque el casco de la moto, olía a otro shampoo”

20. “Encontré un arete en su baño… claramente el no estaba perforado”





















