¿Por qué millennials mexicanos no tendremos pensión? Tiktoker lo explica con Star Wars y galletas

La triste realidad es que, aunque hagamos nuestras aportaciones, es poco probable que las y los trabajadores mexicanos tengamos una vejez digna.

Si tú también estás en edad laboral, seguramente has navegado por el mundo de las afores y has escuchado sobre la importancia de realizar aportaciones voluntarias para la jubilación. Seguramente, del mismo modo, ya te enteraste de que muy probablemente no recibiremos una pensión digna cuando llegue la hora de jubilarnos. Ya recógenos, Vecnita.

En TikTok, un usuario bajo el nombre de El Economicón (un nombre genial considerando que habla de temas de economía y finanzas mezclados con ocultismo y brujería) explica por qué, lamentablemente, las y los jóvenes no podremos recibir una pensión cuando seamos personas adultas mayores. Básicamente, todo el maldito sistema está mal. Pero, ¿por qué aunque hagamos nuestras aportaciones no veremos nada de eso reflejado en una pensión que nos ayude a vivir dignamente?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Durante mucho tiempo, las pensiones se manejaron bajo el sistema de reparto. Las pensiones con el sistema de reparto imperial marcaban que los Trooper tenían que designar una galleta de su sueldo para su pensión, que estamos ahorrando para el futuro”, explica El Economicón usando algunas figuras de LEGO Star Wars y galletas reales.

“Pero esto no es necesariamente así”, continúa. “Bajo el sistema de reparto, las aportaciones que dan los trabajadores en realidad no van a sus cuentas. Estas aportaciones se juntan y se le depositan en realidad a una persona ya jubilada para pagarle su pensión”. Así es, ese dinero extra que estaría destinado a tu ahorro para el retiro en realidad va directamente al de una persona que ya lo necesita para seguir pensionada. “Y cuando estos Troopers alcanzaran la edad de jubilarse se esperaba que entraran nuevas personas como fuerza laboral para que por medio de sus aportaciones le pagaran las pensiones a los Troopers ahora jubilados”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De ahí la importancia de reunir mayor mano de obra a la fuerza laboral. “Cualquier parecido con una estafa piramidal es mera coincidencia”, dice el tiktoker. Y es que, como sabemos, las estafas piramidales o esquemas de Ponzi dependen de un reclutamiento constante para funcionar.

“Y aquí es donde los verdaderos problemas comienzan”, dice. “Las personas en la actualidad viven más años, también hay que sumarle que la tasa de natalidad de los países desarrollados se encuentra a la baja, ahorcando así el sistema de reparto. También la informalidad, el autoempleo y los sistemas de outsourcing están haciendo que entre menos dinero todavía para las personas que ya se encuentran jubiladas o por jubilarse”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuál es la situación de las pensiones en México?

El Economicón explica que todo cambió en 1997, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social se dio cuenta de lo difícil que sería pagar las pensiones de todas las personas jubiladas. Para resolverlo, el 1 de julio de ese año se crearon las afores, que son sistemas de administración del dinero para el retiro. “El problema de las afores es que, históricamente, han dado rendimientos inferiores a la inflación. Esto quiere decir que cuando la afore te entregue tus galletas el poder adquisitivo de las mismas habrá sido devorado por la inflación y esto no te va a permitir tener una vejez digna”. Es decir que no importa cuánto destines a tu afore hoy, porque una vez que recibas ese dinero ya no alcanzará para nada.

Es una realidad deprimente, sí. Ante esa situación los gobiernos suelen extender la edad para el retiro, pero eso trae consigo otra serie de problemas sociales (como el hecho de que las personas adultas mayores, o que ya están cerca de serlo, deben seguir trabajando a pesar de que existen pocas oportunidades laborales para ellas, cuando lo correcto sería que para entonces ya estén cosechando los frutos de su trabajo). Es por esas razones que las y los trabajadores mexicanos no tendremos pensión y, muy probablemente, no tengamos una vejez digna.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte