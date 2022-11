Mujer acepta que besen a su novio por dinero y termina enojada

El reto que se ha vuelto viral en TikTok, ya dejó varias peleas entre parejas.

Esta semana se hicieron virales una serie de videos en las que un joven se acerca a las parejas que se encuentra en lugares públicos, y les ofrece una cantidad alta de dinero para que las mujeres acepten que otra chica bese a sus novios.

Fue el el Tiktoker @hotspanishmx, quien salió a los centros comerciales, a buscar parejas que estuvieran dispuestas a cumplir con este reto, que como era de esperarse ha generado polémica, ya que ha provocado algunas peleas entre las personas que lo aceptan.

Así pasó con unos jóvenes que salían de una plaza comercial y fueron abordados por el influencer, quien le hizo la pregunta a la mujer, “¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?”, rápidamente fue incrementando a 500, luego a mil y conforme iba siendo rechazada su oferta, subió hasta los 7 mil pesos.

Hot Spanish logró convencer a los novios después de que la mujer verificara que tenía en sus manos la cantidad de dinero que se les prometió.

Posteriormente pasaron al reto, y una joven de cabello negro largo se acercó al novio y comenzaron a besarse de manera demasiado apasionada, tanto que el chico hasta la agarró de la cintura mientras sonreía.

Al ver la escena apasionada, la novia se enojó y salió huyendo del lugar, por lo que el tiktoker tuvo que avisarle al joven que su pareja ya se había ido.

“Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?”, le dijo el youtuber.

Cabe destacar que desde un principio se les planteó que el beso debía ser largo y apasionado, por lo que causó sorpresa para el creador de contenido, que la chica saliera corriendo.

Al final, el novio fue detrás de su novia, quien aceptó que al verlo besando a otra mujer, no aguantó y sintió muchos celos, por lo que decidió irse del lugar.

Ante esto, el hombre le reclama que ya habían llegado al acuerdo y que fue ella quien aceptó, por lo que no tenía motivos para enojarse con él o cortarlo.

La chica aceptó y aseguró que no terminaría la relación por este suceso.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, el video se hizo viral rápidamente, con más de 42.8 millones de vistas, 3. 6 millones de me gusta, 126.4 compartidas y más de 33.7 comentarios.

“Mi novio nunca hubiera aceptado ni por todo el oro del mundo”, “Ni cuenta se dio cuando se fue”, “A mí me hicieron eso pero no me ofrecieron dinero”, fueron algunos de los comentarios que se leen en el video.









