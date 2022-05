Si vas a ayudar a alguien para recordárselo siempre, mejor ni lo hagas

Parece que ahora Nodal está recordando todo lo que le dio a Belinda “con amor”.

Hay actos que nacen totalmente del corazón y son exactamente esos los más sinceros y sin ningún peso de arrepentimiento porque te pones en el lugar de otro y verdaderamente deseas ayudarlo y piensas que es lo que te gustaría que hicieran por ti. Por otro lado, también están aquellos que “ayudan” solamente por presión social o por reconocimiento, y no porque de verdad quieran hacerlo, esperando a recibir algo a cambio como si fuese obligación del otro corresponder.

Si tú ayudas con el corazón a una persona, la espera de recompensa es totalmente nula; si pasa lo contrario, tu mente se llena de pensamientos negativos al grado de necesitar algo a cambio, dejando la humildad y nobleza a un lado. No importa cuántas veces ayudes, la cantidad no tiene ningún valor si siempre se los vas a recordar a los demás, si vas a exigir alguna respuesta o recompensa.

En realidad no estás ayudando con el corazón en la mano, no ayudas con el alma sino por ego, por buscar el aplauso o reconocimiento de otros. No hay valor en ese tipo de “apoyo” porque entonces tus sentimientos no son incondicionales; no puedes esperar a que el de a lado sienta o te dé lo mismo que tú: mientras menos esperes, más feliz serás.

No brindes tu mano si vas a echárselo en cara siempre, si vas a reclamar o si vas a recordárselo todo el tiempo, eso no es ayudar. Es egoísmo. Si vas a reclamar tu apoyo, mejor no apoyes hasta que comprendas que vives mejor sin esperar nada a cambio, ayudar con el corazón sincero.

