Oler la axila de tu novia, el secreto para aumentar el amor según un maestro del tantra

“Las mujeres tienen un aroma en la axila verdaderamente delicioso”, asegura.

A lo largo de la historia, nos han enseñado a las mujeres que nuestros olores corporales son “malos” o “vergonzosos”. La industria está plagada de productos que prometen esconder o desaparecer los aromas de nuestro cuerpo y, más allá de un tema de higiene, es otra forma de control. Por otro lado está la certeza de que los olores están ahí por algo: sabemos que las feromonas juegan un papel muy importante en cosas como la atracción sexual y es por eso que no es tan mala idea oler a conciencia la axila de tu novia. Y no lo decimos solo nosotras, lo dice la ciencia. También un señor experto en tantra.

“Las mujeres tienen un aroma en el sobaco”, explica el autodenominado Tantra Master. “Las mujeres tienen un aroma en la axila que es un aroma verdaderamente delicioso. No es sucio, no hay que confundirlo con algo sucio. En esa parte hay una gran carga de la energía radiónica, galáctica femenina”. La energía radiónica, si tú también tienes la duda, es parte de una creencia en que el cuerpo tiene ciertas ondas y frecuencias que determinan su estado de salud. No está probado científicamente, pero you get the idea.

Entonces, el consejo del maestro es el de oler, suavemente, la axila de la mujer: “Te aconsejo poner tu nariz y oler delicadamente esa zona. A lo mejor un poco a la distancia, después acercarte más, y vas a ver cómo aumenta el amor, cómo aumenta el vigor”.

Y aunque el maestro lo presenta como un consejo para hombres, no necesariamente tienes que ser hombre para oler la axila de tu novia y enamorarte más de ella. Quizá el mundo sería más bello y todos seríamos más felices si olfateáramos la axila del ser amado de vez en cuando.

