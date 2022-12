Perlas en el pene: qué son, por qué aparecen y qué tanto deberías preocuparte

Casi la mitad de los hombres pueden presentarlas en algún momento de la vida, pero las pápulas perladas son benignas y no necesitan tratamiento.

Las perlas en el pene, también conocidas como “pápulas perladas”, son unas minúsculas protuberancias que tienden a salir en la base del glande. Si tienes pene, quizá las has notado en algún momento de la vida, como pequeñas “bolitas” que te hacen pensar si es algo normal o es hora urgente de consultar a tu médico.

La buena noticia es que son inofensivas. Normalmente salen en la base del glande o sobre este, como “perlas” en el pene del mismo color de la piel. Aunque las verrugas casi siempre son motivo para pensar que hay un componente contagioso, estas no tienen nada que ver con una infección de transmisión sexual como el VPH (no tienen carga vírica, por lo que no son transmisibles) o con la falta de higiene (si tienes buenos hábitos de higiene personal entonces no tienes nada de que preocuparte).

Consulta siempre a tu médico para saber si los granos en el pene son normales y, efectivamente, se trata de pápulas perladas que no te ponen en riesgo a ti ni a tus parejas sexuales.

¿Qué son las perlas en el pene?

Las pápulas perladas son lesiones benignas que tienden a salir en una o dos hileras en la base o “corona” del glande y pueden extenderse hacia la punta. Al menos la mitad de los hombres las presentará en algún momento y pueden permanecer ahí durante años, pero no necesitan tratamiento a menos que sea por razones estéticas.

Es posible eliminarlas a través de tratamientos dermatológicos supervisados de cerca por un médico, en los que se retira el tejido que sobresale. Casi siempre son láser, pues de esa manera hay más precisión y hay un riesgo muy bajo de dañar la piel del pene. Consulta siempre a tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

¿Por qué salen las pápulas perladas?

Las perlas en el pene aparecen sin razón aparente, muchas veces cerca de la pubertad (por la estimulación de las hormonas), y se cree que tienen un componente genético. Aunque no crecen, tampoco suelen desaparecer por sí solas.

