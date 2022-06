Perrito se esconde en camioneta y logra que los dueños lo adopten

El perrito consiguió un nuevo hogar.

Lamentablemente aún existen muchas personas que no son responsables y abandonan a los perritos en la calle, por lo que varios países en el mundo cuentan con una sobrepoblación de animales callejeros. Por eso no es sorpresa cuando se hacen virales las historias de lomitos que son adoptados por familias que quieren darles un hogar.

Esto le sucedió a un perrito que fue bastante listo, ya que debido a su astucia y ternura, consiguió una nueva casa.

Hace unos días se volvió viral la anécdota de Emily y Garret, una pareja que se encontraba tomando sus clases de yoga. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que regresaron a su camioneta para volver a su casa, cuando se llevaron una grata sorpresa. Resulta que un pitbull logró entrar a su vehículo y se quedó acostado en el asiento del copiloto.

The Dodo compartió el video que grabó la pareja para dejar registrado el momento. En él se puede apreciar que Emily y Garret se encontraban sorprendidos porque no podían explicarse cómo es que el lomito entró a su camioneta. Además se puede apreciar que en distintas ocasiones le insistieron para que se bajara de su auto, pero no lo lograron.

Después de horas, la pareja decidió llevarlo a su casa y esperar a que alguien lo reclamara, pero pasaron los días y no tuvieron éxito, además ya se habían encariñado con el pitbull, razón por la que eligieron adoptarlo.

Emily y Garret lo llevaron al veterinario, lo atendieron y forjaron un lazo especial con él.

Su historia enterneció en las redes sociales, debido al buen corazón de esta pareja, así como lo inesperado de la situación.





