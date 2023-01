¿Un piercing en nariz para hombre se ve bien? Aquí te van 35 ejemplos que van a convencerte de hacerte uno.

Un piercing en nariz para hombre no es una mala opción, y si no nos crees, aquí te van 35 ejemplos que van a convencerte de ponerte uno o de decirle a tu novio que lo use.

Piercing en nariz para hombre: 35 ejemplos que van a convencerte

Sencillo, de metal negro

Uno de los más básicos, cuya perforación no es tan complicada y lo puedes poner encima de una de las fosas nasales. Es discreto y bastante coquetón.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sencillo, de metal plateado

Muy similar al anterior pero, al ser plateado, llama un poco más la atención. La ventaja es que queda a juego con un arete u otro piercing plateado que tengas.

Septum con una pequeña esfera

Si quieres algo en la parte del septum que se vea bien pero que sea discreto, puedes optar por esta opción; la esfera le da un buen toque al piercing.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum de metal plateado

Si no te gustan las piezas con ornamentos, puedes optar por un septum normal de metal; las versiones pequeñas se disimulan muy bien.

De punto

Para aquellos a quienes no les gustan los piercings nasales o septums, un punto plateado en la zona donde va un nostril o un bridge podría ser tu opción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bridge sencillo

A este tipo de perforación se le llama así porque crea una especie de “puente” (el significado en español de bridge) en la parte superior de la nariz. Es un poco complicado pero se ve muy bien.

Falso septril

Un septril es una perforación que va en la unión de las fosas nasales, y es bastante complicada, pero afortunadamente existen piezas como esta que te ayudan a crear la sensación de que llevas uno.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Con cuentas

Este piercing tipo nostril se ve bastante bien y es un buen modelo para aquellos que no quieren verse tan simples con una argolla negra, plateada o dorada.

Septum tradicional

Es la pieza más básica que hay en las perforaciones de la nariz, la cual no es tiene un tamaño promedio y dos esperas de cada extremo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum ligeramente ornamentado

Hay piezas que tienen trabajos de engarzado muy similares a los de un anillo y que se ven bastante bien. Puedes optar por uno que luzca discreto pero que te agrade a la vista.

Con dije

Este tipo de septum también luce bastante coqueto y puede realizarse con diversos tipos de dijes que quieras; puedes ponerte uno con la inicial de tu nombre o el de tu crush, por ejemplo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Doble nostril

¿Para qué tener una sola pieza cuando puedes tener dos? Pero, si no te gusta que resalte mucho, un doble nostril podría ser tu opción.

Nostril y septum

Un caso muy similar al anterior pero aquí son piezas distintas en lugares distintos, y ambas se ven muy bien. Un tip: busca que las piezas sean del mismo color para que combinen bien.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum y nostril de punto

Esta combinación también se ve bastante genial y es más discreta que la anterior. Incluso puedes buscar una pieza de septum que sea completa y no termine ni en puntas ni círculos.

Septum en V

Este tipo de pieza es un poco más complicada de conseguir pero, sin duda alguna, se ve genial; incluso podrías colgarle algún dije en la punta formada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum grueso nivel 1

Si te gustan las piezas que son un poco más llamativas, este tipo de septum es el ideal para ti, ya que sus puntas de esfera son grandes y algo gruesas aunque en un nivel moderado.

Septum ornamentado

Si te fijas bien, esta pieza es como una combinación entre un septum ligeramente ornamentado y un septum en V, y es ideal para aquellos que son amantes de la joyería detallada.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum y barba

Much@s piensan que los septums y la barba no se llevan bien, pero la realidad es todo lo contrario: la pieza puede hacer que luzcas muy varonil y rudo si ya posees una barba tupida.

Septum multipunto

Estas piezas son un poco incómodas de usar porque son algo grandes y tienen varias esferas que estarán en contacto con diversas partes de la piel, pero, sin lugar a dudas, se ven increíbles.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Anillo septum

Esta pieza es una versión más grande a la del septum grueso nivel 1, con una pieza más gruesa que requiere, por ende, una perforación mayor; sin embargo, la ventaja es que muchas personas lo consideran bastante atractivo.

Septum largo

Que no te quepa la menor duda: esta pieza sí es gruesa y sí requiere una perforación grande, pero se ve bastante ruda si la sabes acomodar. En particular, la de la foto recuerda mucho a unos cuernos de toro.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Septum decorado

Para verte opulento, nada como este tipo de pieza, que en sí misma parece un dije ornamentado que, en lugar de colocarse en una prenda, iría en la nariz. No es tan incómodo como parece, según comentarios de algunos chicos que poseen uno así.

Multiseptums y nostrils

Si eres muy fan de las perforaciones, puedes tener más de una y créenos que no se verá mal, sobre todo si los materiales de las piezas son iguales y vienen en colores que contrasten bien.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Multipiezas de punto

Para aquellos que son fans de las piezas esféricas, un diseño que te permitirá tener varias perforaciones de este tipo sería este, en donde podrías combinar nostrils y septums pero con piezas de punta redonda.

Anillo septum y bridge sencillo

Otra manera de combinar correctamente más de un tipo de perforación es esta, que luce bastante bien porque los materiales de las piezas y sus tonalidades son los mismos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De pieza grande

Este tipo de piezas simulan muy bien a un tipo de perforación en el lóbulo de la oreja pero directamente en la nariz. Son como especies de botones redondos grandes que, a simple vista, hacen pensar como que la nariz sí está perforada con una gran abertura.

Nasallang

Un tipo de perforación que no es muy recomendado, que a simple vista hace parecer como que son dos perforaciones diferentes e independientes pero, en realidad, se trabaja con tres agujeros en uno, puesto que la pieza pasa por todos ellos en el interior de la nariz.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Nostril de pieza grande

Estas piezas son bastante comunes entre las personas que aman verdaderamente las perforaciones porque son muy lustrosas, aunque un tanto incómodas para la nariz.

Anillo septum + multinostril + bridge falso

Una versión más complicada que conjunta varias técnicas de perforación. La que llama más la atención es el bridge falso ya que, si te fijas, no perfora toda la nariz sino sólo una pequeña parte, como si fuera un arete pequeño.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Anillo septum grueso

Sólo los valientes se atreven a usar una pieza como esa, y no a todos les queda bien, por lo si estás pensando en usarla, conviene mucho que lo pienses dos veces.

Bridge curvado + septum de pico + rhino + nostril

Una mezcla de perforaciones bastante complicada y compleja que, si se realiza bien, se ve increíble: la pieza que va entre el bridge y el rhino, que es una perforación en la punta de la nariz, va curveada, y se complementa con una pieza de septum que termina en punta y un par de nostrils a juego aunque con puntas más pequeñas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pantalla o arete de nariz

Esta pieza, que puede usarse con una perforación septum o nostril, es muy usual en India y otros países de Asia Occidental, aunque es más común verlo en mujeres; sin embargo, en un hombre quedan muy bien. Usualmente se conectan con un arete y cadena a una de las orejas.

Arete de nariz sencillo

Si te gustó el modelo anterior pero buscas algo más básico, siempre puedes emplear un septum sencillo con una cadena a juego que luzca bien pero no ostentoso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Arete de nariz sin conector

Hay piezas para la que, al igual que algunos pendientes, se conforman de más de un aro, y las que son de estilo arracada son las más populares; no obstante, es un hecho que no son para cualquier persona.

Septum de pico + bridge decorado

Este tipo de piezas y ornamentos recuerdan mucho a los que se ocupaban en varias culturas prehispánicas, con piezas complementadas con la pluma de aves exóticas y lanzas pequeñas de denotaban rudeza y un rango alto en la sociedad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora que ya conoces de qué formas puedes usar un piercing en nariz para hombre, cuéntanos en nuestros canales digitales cuál de los 35 ejemplos mostrados es el que te terminó de convencer, y si buscas más contenido similar, aquí te dejamos estos enlaces: Formas de cuidar tu piercing según el lugar donde lo tengas; Rook, conch, daith y otras perforaciones en la oreja que te harán lucir con estilo; y 7 cosas que debes de saber antes de hacerte una perforación.

Podría interesarte