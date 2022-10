Podremos ya no estar juntos, pero si me necesitas ahí estaré

Al otro lado del mundo, en medio de una junta importante, a las tres de la madrugada. Siempre me tendrás a mí.

No te voy a mentir, me dolió lo que hiciste. Me dolió que el mundo se enterara. Me dolió ver las fotos tuyas, de la mano con otra persona, sobre todo cuando sabías que yo atravesaba por una de las etapas más difíciles de mi vida y tenía problemas económicos, emocionales, amorosos... He tenido tiempo suficiente para pensar en eso. Lo he hablado en terapia. Ya te perdoné porque, en el fondo, eres más que alguien a quien amé locamente durante los primeros años. Eres mi familia. Y tú, así como yo, cometiste errores. Los dos somos seres humanos.

Puede que ya no estemos juntos. Y no, no creas que esta carta es una indirecta para pedirte que estemos juntos, porque no lo es. Yo también me volví a enamorar y gracias a ti soy una mejor persona. Por ti aprendí a tocar más de tres acordes en la guitarra (algo que es bastante para mí, que nunca he tenido buen oído para la música), escuché hermosas canciones (y muchas que tú me dedicaste) e incluso pinté mi primer autorretrato (con tu ayuda, pero lo hice). Quiero pensar que, a lo mejor, ahora tienes un lado atlético y deportista que no sabías que existía. Quiero pensar que ayudé, también, a que tu paso por la vida fuera un poco más feliz.

Ahora tengo una nueva pareja. Sé que tú también, aunque no me lo has dicho directamente, pero me siento muy feliz por ti. Ya no siento un vuelco en el corazón cuando veo las fotos tuyas en Instagram, viajando por el mundo, bailando, sonriendo. Hoy siento una alegría genuina. Estás viviendo la vida que siempre deseaste.

Sé que nunca nos vamos a separar completamente porque compartimos cosas que nos trascienden y van mucho más allá de nosotros dos. Pero no será de forma romántica, sino como amigos. “A un amigo lo perdono, pero a ti te amo”, dice la canción de Gianluca Grignani. Pues a ti te amé y hoy te perdono. Y me perdono también por todos mis errores.

Podremos ya no estar juntos, pero siempre estaré podrás contar conmigo. Al otro lado del mundo, en medio de una junta importante, a las tres de la madrugada. Sé que hoy eres tú quien pasa por momentos difíciles. Me hablaste muchas veces de esos problemas que no te dejaban dormir y hoy son tristemente reales. Siempre podrás hablar conmigo. Te daré consejos si me los pides. Y si no buscas una solución a tu problema, sino desahogo, también ahí estaré. No vamos a ser de esas exparejas que se odian (y de las que los tabloides se alimentan, sedientos de drama). Somos mucho más que eso. Y, si me necesitas, ahí estaré.





