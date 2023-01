Por qué los mexicanos son ‘masoquistas gastronómicos’ y le ponen salsa a todo

Un taquito no es un buen taco sin una rica salsa y los mexicanos lo saben, pero, ¿por qué les gusta tanto?

En México y en China se sabe que los mexicanos aman el picante en todas sus formas para acompañar su comida favorita como esquites, garnachas y tacos. De este último, se dice que si no lleva limón y una rica salsa no es un buen taquito y sí.

Pero hay de paladares a paladares, pues existen personas que con tantito chile tiran un mar de lágrimas aunque les pregunten si quieren ‘del que pica o del que no pica’, y por otro lado hay quienes hasta pueden comer las salsas más picantes como la macha o las que llevan chile habanero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero a ver, los mexicanos son ‘bien salsas’ y todo, pero, ¿sabes por qué comen mucho chile aunque los haga llorar? Sí, son ‘masoquistas gastronómicos’, pero lo interesante de este misterioso suceso es que tiene una explicación científica...

¿Por qué los mexicanos comen mucho chile?

De acuerdo con El Tizoncito, la salsa o el picante genera reacciones físicas que nos hacen querer más y más y por esta razón hay quienes no se conforman con un poquito de picor, sino necesitan agregar más y más salsa pese a que están enchilados o se les está saliendo el moquito.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además, el chile tiene un componente llamado capsaicina que causa la sensación de quemazón en la boca, pero al mismo tiempo estimula la liberación de endorfinas, las cuáles alivian el dolor y causan una sensación de bienestar.

En pocas palabras, pese a que en apariencia la persona esté sufriendo, sudando y llorando mientras come unos buenos taquitos con salsa, su cuerpo le está diciendo: Ok, esto me gusta, quiero más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora que ya sabes por qué la salsa es clave en una taquería, ¿ya se te hizo agua la boca?

A nosotros sí y ya queremos probar la salsa verde, morita, tatemada, especial, macha y la porfiriana que ofrecen los Creadores del Taco al Pastor, ¡yummy yummy!

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte