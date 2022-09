Por qué no deberías poner hortensias en la entrada de tu casa (aunque sean bonitas)

Las hydrangeas son bellas pero, según el Feng Shui, no es una buena idea tenerlas dentro de tu casa o en la puerta.

Las hortensias son flores hermosas, de eso no hay duda. Las hemos visto adornando espacios interiores y exteriores de la vida real y también inmortalizadas en el arte, donde han inspirado obras expresionistas y puntillistas con sus múltiples pétalos y colores pastel. A pesar de su belleza, no todo el mundo las aprecia. Al menos no en todas partes: según algunas creencias, las hortensias son de esas flores que no deberías tener en casa porque podrías quedarte solo o sola.

Así como te explicamos la razón por la que no deberías tener un letrero de “bienvenidos” en tu casa, te contamos por qué estas flores tampoco son buena opción en esa misma zona.

Las hortensias o Hydrangeas son de esas plantas “negativas” que, según el Feng Shui, tienen un efecto poco deseado en los espacios. Esto porque representan fracaso, soledad y aislamiento. Si las colocas en la entrada de tu casa, de acuerdo con esta filosofía, entonces ahuyentarán a otras personas. Si nos vamos al extremo, hay quienes dicen también que los hombres o las mujeres que buscan pareja podrían no encontrarla.

Por supuesto, la connotación negativa de las hortensias no tiene por qué significar que no disfrutes de su belleza. Puedes colocarla fuera de casa, en algún lugar que no interfiera con la puerta principal, como el patio o un balcón.

Del lado de la ciencia, por otro lado, sí hay lugares mucho más convenientes para colocar las hortensias y que de esa manera crezcan mejor. Estas flores son plantas de mucha luz, por lo que querrás tenerlas lejos de las corrientes de aire y en un lugar donde las toque la luz solar: es ahí donde sus colores alcanzan su mayor esplendor.





