Nadie puede estar tan enamorado como para soportar más de tres infidelidades

El amor también se trata de respeto y compromiso.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson actualmente están ocupando todos los titulares, luego de que se confirmara que la menor de las Kardashian se convertiría en madre por segunda ocasión pero por vientre subrogado, junto con el basquetbolista.

¿Cuál es el problema de esta noticia? Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian no una sino más de tres veces y una de ellas cuando ella estaba embarazada de él, lo cual lo ha colocado como un infiel experto ante el ojo público.

No se trata de juzgar a Kloé Kardashian, cada quien sabe su historia y porqué regresa al lugar donde no le fue tan bien pero su caso nos lleva a reflexionar sobre las infidelidades y hasta dónde el amor disfrazado de obsesión puede llegar.

No sabemos si lo de Khloé Kardashian es amor, obsesión, costumbre o asunto de marketing (que es lo más probable) pero su imagen ha quedado manchada por el hecho de regresar con el mismo hombre que le rompió el corazón de la peor manera.

No importa que sea el padre de tus hijos, una infidelidad no debe ser normalizada

Es verdad que una relación es de dos, y solo esas personas tienen su propia percepción de lo que sucede o sucedió entre ellos pero cuando eres famosa y estas expuesta a los reflectores, todo cambia, todo se presta para dar de qué hablar y quedar como la víctima o peor.

Nosotros no somos nadie para juzgar, nadie es perfecto y muchos hemos cometido el error de regresar con un ex o con la persona que tanto nos hirió.

El tema aquí es que ellos ya tienen una hija en común, True, quien ha sufrido el precio de la fama desde que estaba en el vientre de su mamá, ¿qué se puede esperar el nuevo bebé? Peor aún que está en la mira del ojo público desde el vientre de otra persona.

Solo Khloé Kardashian sabrá la razón por la que siempre regresa a Tristan Thompson, y aunque en una ocasión mencionó que lo hace porque siempre han sido mejores amigos... ni un amigo te traiciona de esa manera y mucho menos cuando estás embarazada.

En el programa ‘The Kardashians’, incluso, la empresaria comentó: “Te eché agua en toda la ropa cuando estaba de nueve meses. Si no estuviera embarazada, te habría j*dido. Simplemente no quería romperme las uñas antes del parto”. ¿Entonces, por qué regresó?

Está bien que Tristan Thompson sea el padre de su primera hija y vaya a ser el del segundo bebé pero, ¿cuántas humillaciones más está dispuesta a soportar con tal de estar en el foco? Porque eso todos lo tenemos bien claro, las Kardashian-Jenner no hacen las cosas nada más porqué sí.

Aquí la reflexión es... él no es tu mundo, tu mundo eres tú. Jamás te permitas regresar a un lugar donde te humillaron y traicionaron, eres una mujer fuerte que puede con todo, sin que suene cliché.

Un relación implica respeto y compromiso, y si él no te lo puede dar, no te quedes ahí. Aunque sea “tu mejor amigo”, el padre de tus hijos o “el amor de tu vida”, el amor no duele ni traiciona, tenlo bien en cuenta, no mereces las migajas de nadie.

