¿Por qué no está bien decir “Si a Shakira la engañaron, ¿qué se puede esperar una?”?

Una infidelidad no debería ser normalizada de ninguna manera.

Shakira y Gerard Piqué han ocupado todos los titulares en las últimas semanas, luego de que comenzara el rumor de que el futbolista le había sido infiel a la cantante colombiana.

Aunque en un principios, los protagonistas de la polémica no hablaron al respecto, fue hasta días después que Shakira confirmó su separación del futbolista tras casi 12 años juntos y dos hijos de por medio, Milan y Sasha.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hasta el momento la interprete de temas como “Te felicito” ha preferido no indagar en el tema ni señalar cuál fue el motivo de su decisión, sin embargo, el rumor de que Piqué le fue infiel sigue resonando por todos lados.

Desde que comenzó el rumor de la infidelidad, en redes sociales se ha abierto la conversación con diversos comentarios y diversas preguntas entre la que se encuentra: “Si a Shakira la engañaron, ¿qué se puede esperar una?”. Y la respuesta es sencilla: La infidelidad no debería ser normalizada ni todos los hombres tienen que ser iguales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No deberíamos normalizar hablar de la infidelidad

Este artículo no se trata de lo aspiracional ni de hacer como que todo es color de rosa, se trata simplemente de ser realistas, ni Shakira ni ninguna mujer merece pasar por una infidelidad, no deberíamos normalizar ser engañadas ni bromear al respecto.

A la par, el hecho de que Piqué haya sido infiel no significa que todos los hombres tengan que ser iguales, en caso de estar o no en una relación, el consejo sería que no deberías cerrar tus puertas al amor, en caso de que así lo quieras. Se vale equivocarse pero no se vale no intentarlo por miedo a que no funcione.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No se trata del físico ni de la profesión ni mucho menos del dinero, una relación debería ser respetada y si alguien no se siente capaz de hacerlo, es mejor terminar sin engañar, ese es el punto.

Por otro lado, tomar en cuenta que no porque a alguien cercano (o lejano y aspiracional como el caso de Shakira) le pase, significa que a ti también te va a pasar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Todos somos seres humanos únicos y diferentes (aunque suene cliché), pensamos y tomamos decisiones, a veces las equivocadas pero lo que hacemos es por algo. Además de tomar en cuenta que una relación es de dos y cada uno tiene su propia versión.

Si a Shakira la engañaron, no significa que también te vaya a pasar a ti. No porque Piqué haya sido infiel, significa que tu pareja también te vaya a ser infiel en algún punto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Así, la reflexión es: Cada relación es distinta y esto depende del contexto, de la historia y de diversos factores como sociales y económicos.

No te cierres al amor por todo lo que ves en redes sociales sobre las celebridades ni porque a tu amiga también le paso, tampoco esperes un cuento de hadas porque la vida real te puede sorprender de alguna manera. Lo importante es ser realistas y no normalizar actitudes que pueden lastimar a otra persona.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte