Porno de productividad, qué es y cómo puede afectarte

El porno de productividad es ese contenido que nos invita a hacer más en nuestra vida personal y laboral... pero es parte de una positividad tóxica que también hace mucho, mucho daño.

Muchos ansiamos tener la vida personal y laboral perfectamente conciliada. En TikTok vemos ejemplos de “influencers” que trabajan, estudian (o hacen las dos al mismo tiempo) mientras llevan un pequeño negocio y crean contenido para sus seguidores. Y esto, claro, nos hace sentir que lo que hacemos es insuficiente (porque es probable que despertar antes de las siete de la mañana te resulte un martirio o prefieras un día de ver Netflix todo el día a uno de hacer deporte).

El porno de productividad está presente en esos videos que te aconsejan levantarte a las cuatro de la mañana para empezar el día, hacer ejercicio, comer saludable y, para la mitad del día, tener la vida prácticamente resuelta. Y tú los guardas en tus favoritos y en tus “ver más tarde”, para un día ser exactamente igual que esas personas.

Es una aspiración poco realista, sin embargo, que puede desembocar en productividad tóxica. Pero no, amiga, tu valor como persona no depende de tu productividad.

El porno de productividad es, así como el porno-porno, uno que mucha gente consume compulsivamente, en espera de que este los haga mejores personas. “Si esa persona relativamente normal puede tener una vida increíblemente sencilla, yo también, solo tengo que trabajar más”.

En su libro ‘Laziness does not exist’ (“La flojera no existe”), Devon Price dice que no hay tal cosa como pereza... sino que hay contextos que promueven ciertos patrones de conducta. Puede que creas que tu imposibilidad de levantarte a las cuatro de la mañana sea porque no eres capaz de vencer tu “flojera”, pero en realidad es tu cuerpo diciéndote que necesita dormir más.

Si te crees las mentiras tóxicas de la productividad, pensarás que es tu culpa y de nadie más. Estas son algunas maneras en las que el porno de productividad puede afectarte:

Puedes sentir que fuiste productiva o productivo... cuando en realidad solamente estuviste consumiendo contenido relacionado con la productividad durante un largo tiempo.

Tiendes a compararte con otras personas que solo muestran los mejores aspectos de su vida en redes sociales, pero la vida real no es así, Nemo.

El consumo excesivo de porno de productividad te hace creer que así es como el mundo funciona. Te metes en una burbuja donde todos deben ser sumamente productivos y, básicamente, puedes caer en la radicalización.

Puedes acabar con burnout. Sobre todo si consumes el productivity porn durante tus horas de descanso.

Te olvidas de la importancia del tiempo libre, el descanso y el juego. Paradójicamente, estos te hacen más feliz (y puede que te vuelvas una persona más productiva, pero ese no es el fin principal).





