Progresar a partir del deporte, así nos inspira el 50 Aniversario de Nike

En el año de 1964 nació Blue Ribbon Sports, una empresa que anhelaba comercializar calzado deportivo y que un 1 de mayo de 1972 se constituyó como Nike, y que este 1 de mayo de 2022 cumplió 50 años. Esto da lugar al 50 Aniversario de Nike, y con ello a una serie de actividades y celebraciones que nos recuerdan que, además de nunca parar, progresar a partir del deporte es posible.

¿Deporte? Si tienes un cuerpo eres un atleta

El 50 Aniversario de Nike da mucho qué desear, pues la esencia que transmite es que: el progreso a partir del deporte es posible.

Así que si tienes un cuerpo eres un atleta. Porque a través de él podemos practicar algún deporte, participar en alguno, y simplemente disfrutarlo. Porque cuando tomamos acción creamos un mundo, una comunidad, algo dentro de nosotras/os cambia y el cambio es avanzar, progresamos.

“Creemos que cuando nos unimos y nos damos ánimos unos a otros, nada puede detenernos”, fue uno de los mensajes inspiradores que Nike compartió como parte de su campaña Nunca Paramos.

La evolución de los iconos, creados para lo que viene

Si eres fan como nosotras/os tienes que saber que como parte de una serie de actividades físicas y digitales, Nike alistará actividades exclusivas en algunas de sus tiendas y aplicaciones.

Y sí, esto también incluye compartir la evolución y la naturaleza simbólica de The Swoosh, el logotipo de Nike que como parte de este 50 aniversario lucirá innovado. Además de un nuevo himno que nos impactó, Seen it all, dirigido por el director de cine Spike Lee.

Progresar a partir del deporte es posible, y lo sabemos, para los millennials Nike es la marca más poderosa en el mundo.

