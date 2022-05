¿Qué dice la Ley Federal del trabajo si no me quieren dar vacaciones?

Es un derecho laboral tener como mínimo 6 días de vacaciones al cumplir un año en tu lugar de trabajo

De acuerdo con la Ley Federal del trabajo todo empleado debe tener vacaciones remuneradas, pues es un derecho laboral. Por ley tienes derecho a 6 días mínimo como vacaciones después de tu primer año.

Para acceder a ellas, se debe llegar a un acuerdo con el empleador en cuanto a las fechas y temporadas en las que se tomarán las vacaciones, para asegurar que el puesto del empleado queda cubierto y evitar inconvenientes en el flujo de trabajo.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

En la Ley Federal del trabajo se establece que los días de vacaciones deben ser continuos, estos pueden no ser así, pues los empleados acomodan estos días de acuerdo a sus intereses y necesidades.

En México, la Ley Federal del trabajo establece que se tiene derecho a utilizar 6 días hábiles de vacaciones al finalizar el primer año de trabajo. A partir del segundo año, a cada año de trabajo se le sumarán 2 días, hasta 12 días de permiso. Esta tendencia se invierte a partir del quinto año, ya que cada 5 años de trabajo, se aumentan 2 días.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Si no se toman las vacaciones correspondientes a ese año, no son acumulables, lo que significa que se pierden esos días y no pueden compensarse en una remuneración económica.

¿Qué pasa si me niegan las vacaciones?

Para disfrutar de ellas, es necesario negociar las fechas de vacaciones y en caso de ser negadas por el empleador, es posible imponer una demanda por incumplimiento al artículo número 78 de la Ley Federal del trabajo para que se reconozca este derecho y se haga cumplir como es debido.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Toma en cuenta que para poder interponer esta demanda tienes como 20 días hábiles como límite. Ahora que sabes esto debes estar al pendiente de tus días vacacionales para que puedas disfrutarlos como es debido.

Sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, las vacaciones deben ser un acuerdo entre ambas partes. Es decir, si las fechas solicitadas se cruzan con un proyecto (por ejemplo), de conocimiento previo del empleado, importante y que necesita de su presencia a toda costa, podría ser requerido a buscar otras fechas más convenientes.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Es decir: el negar unas vacaciones puede surgir a partir de no tener un previo acuerdo conveniente para ambas partes.

Podría interesarte