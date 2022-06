¿Qué es el catnip y por qué le gusta tanto a los gatos?

Los gatitos son fans de una planta que los enloquece: la Nepeta cataria.

Los gatos son feroces, independientes y solitarios. Al menos así es como los muestran en series y películas. Sin embargo, en la naturaleza existe una planta que tiene el poder de convertirlos en criaturas tranquilas y juguetonas: el catnip. Su nombre científico es Nepeta cataria, y se llama así porque a los gatos les encanta. Los gatos no pueden resistirse al efecto del catnip, aunque hay algunos pocos a los que esa planta no les provoca nada (aquí sí aplica el “nueve de cada 10 gatos”).

Pero, ¿qué es el catnip y por qué provoca ese efecto en los felinos? También conocida como “hierba gatera”, la planta perenne tiene sus orígenes en Europa y Asia y tiene un olor más o menos similar al de la menta. Cuando encuentran una planta de catnip, muchos gatos se frotan con ella, ronronean sin cesar, maúllan y, básicamente, presentan un comportamiento inusual. Todo se debe a la nepetalactona, un compuesto que los atrae y es inhalado por ellos de forma más o menos involuntaria: es ahí cuando empiezan a actuar “raro” para después experimentar una agradable somnolencia.

Contrario a lo que se puede pensar, el catnip no es dañino. Muchos juguetes para mascotas, como rascadores y pelotas, lo contienen. La hierba gatera se suele vender tal y como está, pero también es posible conseguir semillas para sembrarla en tu propia casa y tener una fuente infinita para tu michi. Eso sí, hay que tomar ciertas precauciones: no hay que permitir que el gato abuse de su “consumo” y nosotros, como seres humanos, somos los responsables de asegurarnos de que la mascota esté en un lugar seguro, lejos de balcones o ventanas altas, cuando empiece a experimentar el frenesí del catnip.

No olvides que, si estás considerando ofrecer catnip a tu gato, lo primero que debes hacer es consultar con tu veterinario. Además, como ya dijimos, hay felinos que no disfrutan tanto de esa planta y en los que no tiene ningún efecto, incluidos los gatitos menores de tres meses.

