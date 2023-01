Qué es el ruido rosa y para qué sirve

Todo lo que debes saber sobre el ruido rosa que ayuda a dormir, el cual se puede confundir con el ruido blanco.

¿Qué es el ruido rosa? No, no es esa banda de rock mexicana conformada por mujeres, si no es un sonido bastante peculiar que, de acuerdo con varios estudios, tiene grandes beneficios como la relajación y suele confundirse con el ruido blanco.

Vamos a hacer un ejercicio. Antes de contarte de qué se trata esto, ponle play al siguiente video, cierra los ojos y percibe tus sensaciones.

¿Lo hiciste? ¿Qué te causó? ¿Te relajó?

Bien, ahora vámonos a la parte teórica que dicen los expertos.

¿Qué es el ruido rosa y para qué se utiliza?

A diferencia del ruido blanco, en el ruido rosa -el cual no tiene que ver con el color que lleva su nombre- las frecuencias de sonido bajas son más altas, mientras que las altas son más bajas.

En el ruido blanco hay objetos cotidianos que pueden ayudar a la relajación como el sonido de una secadora o el aire acondicionado y, aunque a algunas personas les parezca molesto, a otras les ayuda a dormir.

Ese es el caso del ruido rosa, el cual también ayuda a mantener un sueño profundo y muy relajante, pero a través de sonidos más ligeros como la lluvia o el sonido del viento o de las olas, así como también aquello de frecuencias bajas y duras.

De acuerdo con un estudio en Frontiersin en el que emitieron pulsos de ruido rosa cuando se pronosticó el estado ascendente de la onda lenta, los candidatos mejoraron la retención de la memoria dependiente del sueño.

¿Por qué se llama ruido rosa?

De acuerdo con la empresa acústica Allpe, al ruido rosa se le denomina así por una analogía con la luz.

La luz blanca contiene todos los colores y en la luz roja predominan las bajas frecuencias. Cuando ambas se fusionan se genera un color rosa. En el sonido el ruido rosa es aquel con menos agudos o altas frecuencias.

Características del ruido rosa

- Suelen disminuir su potencia conforme aumenta su frecuencia.

- Está dentro del campo de sonido que los seres humanos pueden escuchar (las mascotas, en especial los perros son capaces de escuchar frecuencias muy bajas).

- Tiene frecuencias audibles de entre 20 y 20 mil Hz.

Ruido rosa beneficios

- Concilia el sueño más rápido.

- Mejora la concentración y productividad.

- Relaja.

Al momento de al enmascarar o aislar sonidos que para algunas personas son algo molestos, gracias a sus frecuencias el ruido rosa fomenta el nivel de concentración y con ello la calidad de vida.

Cabe señalar que es importante acudir con algún especialista antes de comenzar a usar este método.





