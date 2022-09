¿Qué es el contacto cero? La mejor forma para alejarte definitivamente de tu ex

Cuando terminas una relación tóxica con una persona que solo te sigue dañando, lo mejor es aplicar el contacto cero para darle prioridad a tu salud mental.

Una ruptura amorosa siempre es complicada, sin importar el hecho de que aún exista amor de por medio o no, la realidad es que separarse de alguien genera ansiedad, confusión y sentimientos difíciles de afrontar.

La situación empeora cuando estás inmerso en una relación tóxica en las que sabes que debes de salir o incluso en la que te cuesta trabajo descubrir que la persona solo te hace daño, pero no puedes cortar de tajo la interacción.

En este tipo de relaciones, las idas y venidas son una característica principal, pero llega un momento en el que debes parar, aceptar que te hace daño y alejarte de esa persona, por eso existen ciertas técnicas que te ayudarán a llevar este proceso, una de ellas es el contacto cero.

¿Qué es el contacto cero?

La psicóloga Silvia Congost, quien se dedica a escribir libros sobre temas de relaciones de pareja, explicó en su canal de Youtube, que para que este tipo de técnica implica sacar a la otra persona por completo de tu vida. Es decir que no vuelvas a reunirte con él o ella, lo bloquees de todas las redes sociales, así como no volver a llamarlo, ni interactuar con sus amigos o familiares.

La especialista explica que esto se recomienda principalmente en relaciones de codependencia, en las que una de las personas involucradas quiere terminar, pero la otra se rehúsa y sigue buscando.

“No debemos pensar en esa persona, porque nos activan sensaciones angustia y ansiedad, eso nos altera, así que debemos cortar ese contacto directo”, explicó en uno de sus videos de Youtube.

La psicóloga recomienda:

-Evitar los lugares a los que ibas con tu ex pareja, esto para evitar que al estar ahí lleguen a ti recuerdos sobre su tiempo juntos.

-No hablar de esa persona con amigos y familiares, ya que fomenta la obsesión en el tema.

-Pedir a amigos que cuando empieces a hablarles de él te detengan.

-Pedir a tus familiares y amigos que no mencionen nada relacionado a la persona, porque empezará el sentimiento negativo y lo que se quiere es cortarlo.

-Bloquear de redes sociales, ya que si no lo haces, cada vez que entres verás información de la persona, lo que puede hacer que se remuevan cosas dentro de ti. Además lo importante es pensar en tu salud mental, y no en lo que vaya a pensar tu ex del que quieres alejarte.

-El hecho de mantener contacto con esa persona o seguir interactuando con él en redes sociales, hace que tu ex piense que existirá una oportunidad de que regresen con el tiempo si es que siguen manteniéndose en contacto.

La experta señala que en el caso de las personas que tienen hijos en común, no se puede hacer contacto cero en su totalidad, ya que deben seguir manteniendo cierta comunicación por la familia, pero que se debe intentar mantener una relación que solo se base en el bienestar de los niños.

