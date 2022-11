Qué es y cómo tener un glow up (TikTok te está mintiendo)

Tener un glow up es mucho más que un “antes y después” de cómo te ves: es ser una mejor versión que realmente te hace feliz. Y puedes empezar hoy mismo.

Un glow up es una transformación positiva, un paso hacia una mejor versión de ti misma. En TikTok quizá lo has visto en videos que muestran a una chica y su “antes y después”, casi siempre enfocados en la apariencia física. Pero tener un glow up va más allá de cómo te veas: es un cambio enfocado en el autocuidado que abarca tu salud física, pero también la mental.

“Glow up” quiere decir “brillar”. Si tienes un glow up probablemente eso se manifieste en cómo te ves, aunque no es lo único. Es posible que tengas hábitos más saludables y que seas más consciente de aquello con lo que alimentas tu cuerpo y tu alma, además de sentirte más segura de ti misma y contar con más herramientas para enfrentar el día a día.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Nos han hecho creer que un glow up tiene que ver con adelgazar. Y es que en TikTok, sobre todo, se muestra en personas que bajaron drásticamente de peso, ya sean celebridades o chicas comunes y corrientes; esas que ahora tienen abdominales marcados y se ejercitan diariamente. Pero nunca está de más recordar que lo que se muestra en redes sociales no corresponde con la realidad. TikTok te está mintiendo cuando te muestra ese glow up de las personas enfocado en la idea de que más delgada = mejor. Una mejor versión de ti no es necesariamente una que cumpla con más estándares de belleza. Tú decides cuál es tu mejor versión.

Entonces, ¿cómo tener un glow up?

Si quieres tener un glow up para ser mejor persona y más feliz, entonces lo mejor es enfocarse en el autocuidado. Tú eres tu prioridad. La salud física, emocional y mental no son aspectos separados y, de hecho, se retroalimentan. Empieza de menos a más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aquí te damos algunas ideas de pequeñas acciones que puedes aplicar en tu vida desde ya:

Toma agua (ya sabes, al menos dos litros al día). Tu piel y órganos internos te lo agradecerán.

(ya sabes, al menos dos litros al día). Tu piel y órganos internos te lo agradecerán. Lleva una dieta balanceada. Debes consultar siempre con tu médico antes de hacer cambios drásticos en tu alimentación, pero puedes aumentar tu consumo de frutas, verduras, proteínas y alimentos ricos en Omega 3 y ácidos grasos.

Debes consultar siempre con tu médico antes de hacer cambios drásticos en tu alimentación, pero puedes aumentar tu consumo de frutas, verduras, proteínas y alimentos ricos en Omega 3 y ácidos grasos. La higiene es todo y es parte crucial de sentirte bien contigo misma. Cuida que tu cuerpo y tu entorno estén siempre limpios. Cuida tus manos, corta tus uñas, usa ropa limpia, cuida tu piel y tu cabello y usa los productos adecuados para cada necesidad específica.

y es parte crucial de sentirte bien contigo misma. Cuida que tu cuerpo y tu entorno estén siempre limpios. Cuida tus manos, corta tus uñas, usa ropa limpia, cuida tu piel y tu cabello y usa los productos adecuados para cada necesidad específica. Rodéate de cosas y pensamientos positivos. Escucha la música que te gusta y te hace sentir bien, usa esa ropa que te encanta y procura que el espacio que habitas te haga feliz. El mundo es una jungla allá afuera, pero tu hogar es tu templo.

Escucha la música que te gusta y te hace sentir bien, usa esa ropa que te encanta y procura que el espacio que habitas te haga feliz. El mundo es una jungla allá afuera, pero tu hogar es tu templo. Haz ejercicio. Verse mejor es un beneficio extra, pero la principal razón para mover tu cuerpo está en las hormonas: el ejercicio produce endorfinas y serotonina, una sustancia que nos mantiene naturalmente felices.

Verse mejor es un beneficio extra, pero la principal razón para mover tu cuerpo está en las hormonas: el ejercicio produce endorfinas y serotonina, una sustancia que nos mantiene naturalmente felices. Haz lugar para las cosas nuevas. Agradece a esos objetos que te fueron útiles en algún momento (y que probablemente están ahora solo ocupando espacio en tu clóset) y déjalos ir.

Agradece a esos objetos que te fueron útiles en algún momento (y que probablemente están ahora solo ocupando espacio en tu clóset) y déjalos ir. Descansa. Duerme lo suficiente y no subestimes el poder del descanso. Si necesitas tomar una siesta, hazlo.





Podría interesarte