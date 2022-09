¿'Sugar Daddy’? Lo de hoy son las ‘Sugar Hermanas’; estas son sus características

La moda de los ‘Sugar Daddies’ ha quedado en el pasado para ahora reconocer el papel de las ‘Sugar Hermanas’.

En los últimos años, el término ‘Sugar Daddy’ ha tomado gran relevancia, haciendo énfasis a aquellos hombres mayores que tienen una relación con mujeres menores, a quienes disfrutan darles ciertos lujos a nivel monetario a cambio de muestras de afecto, lo cual se ha hecho viral en redes sociales como TikTok.

Aunque cada individuo es responsable de sus propios actos y libre de hacer lo que quiera o tener una relación con quien prefiera, ante dicha “tendencia” de los ‘Sugar Daddies’ también se han desprendido otros términos que aluden a una relación en la que el dinero es un factor importante, tal es el caso de las ‘Sugar Hermanas’.

¿Quién es una ‘Sugar Hermana’?

El término como tal ‘Sugar Hermana’ no tiene un significado oficial, sin embargo, se ha hecho viral en redes sociales como TikTok con miles de videos en referencia a aquellas hermanas mayores que compran cosas y le dan ciertos lujos a sus hermanos menores.

¿Cómo identificar a una ‘Sugar Hermana’?

Repetimos: No es oficial pero el término ‘Sugar Hermana’ ha tomado una gran relevancia en TikTok con diversos ejemplos de lo que implica serlo.

De los creadores de las ‘Tías Pank’, llegan las ‘Sugar Hermanas’ o ‘Sugar Sisters’ con un amor infinito por sus hermano/as menores, quienes con un trabajo estable están dispuestas a darles y pagarles ciertos “gustitos” que ellos aún no pueden costear, pues aún se encuentran estudiando y no trabajan ni tienen ningún tipo de ingreso que no sea por parte de sus papás.

Tomando en cuenta lo anterior, estas son algunas de las cosas que hacen las hermanas mayores consideradas como ‘Sugar Hermanas’ (Para ver algunos ejemplos, puedes ir a TikTok):

Te llevan a comer gratis.

Te pasean en su auto propio y/o te llevan a los lugares que necesitas ir.

Te compran ropa.

Pagan la mensualidad de las plataformas de streaming que ves.

Te prestan su tarjeta.

Te llevan a conciertos.

Te llevan al cine.

En conclusión: Te pagan todo pero lo más importante es que lo hacen por amor.

¿Cómo le pagas a una ‘Sugar Hermana’? Simplemente con tu amor (y dándole gel antibacterial después de haber pagado con su tarjeta de crédito), ellas recuerdan lo que fue tener tu edad y tener que pedirle dinero a tus papás, así que se ofrecen a costearte todo lo que puedan, siempre y cuando eso te haga feliz.

Lo más lindo de ello es que no solo se trata de dinero sino también de conexión, protección y confianza, pues sabes que puedes contar con tu ‘Sugar Hermana’ en todo momento y nunca te dejará solo/a.