¿Quién fue Sandra Peniche Quintal? Activista feminista defensora de derechos

Sandra Noemí Peniche Quintal falleció en Mérida, Yucatán, a la edad de 67 años.

México está de luto, pues la noche del 14 de diciembre la médica Sandra Peniche Quintal, una de las primeras defensoras de los derechos reproductivos de las mujeres, falleció a la edad de 67 años en Yucatán dejando un gran legado.

A través de redes sociales, su sobrina Mariana Peniche dio a conocer la noticia.

“Con profundo pesar la familia Peniche Quintal les informa que el día de hoy aproximadamente a las 9 de la noche a los 67 años de edad, mi tía Sandra Peniche ha dejado este plano para seguir brillando en todo el universo, descansa en paz tía y desde donde estés cuídanos y protégenos de todo mal”, escribió.

Tras la noticia, activistas y seguidoras del trabajo de Peniche enviaron sus condolencias.

Una gran y triste pérdida. Mala noticia nos llega desde Merida. Muy querida Sandra Peniche, descansa en paz https://t.co/edNxvaK75g — Martha Tagle (@MarthaTagle) December 15, 2022

¿Quién fue Sandra Peniche?

Nacida el 23 de mayo en Mérida, Yucatán, Sandra Peniche estudió medicina en el Instituto Mexicano de Sexología y abrió Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (SHSSR), la primera clínica en Latinoamérica que anunció atendería a todas las mujeres que lo necesitaran.

Fue la presidenta de la Unidad de Atención psicológica, sexológica y educativa para el crecimiento personal (UNASSE).

Participó en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, donde se reconoció la salud sexual y reproductiva como un estado de “bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias”.

Fue una activista que ejerció la medicina desde un enfoque feminista y con perspectiva de género que luchó hasta su fallecimiento por los derechos de las mujeres pese a las injusticias y amenazas que vivió.

Sandra afirmaba que era feminista porque creía que las mujeres deben hacer lo que deseen a pesar de que les digan que no porque son mujeres.

“El feminismo que yo ostento no es del libro, no lo estudié, no está en mi corteza cerebral, está en mí. Todo lo que yo fui haciendo finalmente se llama feminismo: el que tú hagas valer tu persona, tus derechos, que no permitas que te infligen algún daño, eso es parte de lo que cualquier persona tendría que hacer”, dijo.

