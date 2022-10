Razones por las que no deberías ‘escaparte’ de vacaciones sin avisarle a tu jefe

Una usuaria en TikTok publicó un video en el que mostró que se encontró a su jefe en el mismo avión e hizo el peor oso de su vida.

Hay que aceptarlo, a veces las cargas de trabajo y todo el estrés que se llega a generar en el día a día nos invita a plantearnos la idea de irnos de vacaciones e incluso hasta ‘escaparnos’ para relajarnos y hacer una especie de reset a nuestra vida, sin embargo, queramos o no al momento de trabajar en una empresa sí debemos seguir los lineamientos que se imponen como por ejemplo el hecho de pedir días de vacaciones.

Si no hacemos esto, existe una probabilidad de que nos pase lo que a la usuaria en TikTok @klizthbc le sucedió. A través de su cuenta, la joven mostró un divertido video que rápidamente se hizo viral por mostrar cuando, por cosas del destino, se encontró en el mismo avión a su jefe.

Resulta que la joven originaria de Perú no avisó a su jefe que viajaría y sin más ni más se ‘escapó' de vacaciones. “Cc te escapas y, ¡te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo!”, escribió.

Aunque en el video viral su jefe se muestra muy amable y sonriente, a ciencia cierta no sabemos si lo que hizo tuvo consecuencias. Y al parecer no ha sido la única en el mundo que ha hecho esto, pues varios internautas comentaron sus anécdotas de cuando hicieron lo mismo. También hubo unos cuantos que se rieron de la bochornosa situación.

“Así me paso a mí, manejo apartamentos y cuando el dueño se fue de mi oficina, fui al cine con mis hijos y me lo encontré en la misma sala de cine”; “Como cuando solicitaste vacaciones y te las negaron. Pero tu ya estas en el avión y te encuentras al jefe”; “Juajuajua y le dices: Jefe, moví mar y cielo para estar en este vuelo para decirle que se me ocurrió una idea brutal que puede potenciar nuestras ventas”; “Ahjaja esa mirada fue… no te digo nada porque yo tampoco pedí permiso a recursos humanos”, fueron algunos de los comentarios.

Y a todo esto... ¿sí o no hacerlo?

Para empezar, hay que tener claro que una relación de trabajo puede llegar a ser como una relación de pareja, es decir, para que funcione de manera sana se deben llegar a acuerdos. Si existen injusticias y cosas estresantes que te orillen a no pedir permisos o ‘escaparte’ para darte un respiro, ok, PERO, debes saber que sí existe una pequeña probabilidad de que te pase a lo que la chica e incluso puedes sufrir repercusiones como:

- La productividad de tu trabajo se verá afectada

- Tendrás más carga de labores en caso de invertir tiempo en otras actividades y terminarás muy tarde

- Te generará incertidumbre y más estrés

- Los jefes pueden tomar decisiones como romper con la relación laboral

Ten en cuenta que esto no necesariamente pasaría en todos los trabajos, pues cada uno de ellos se manejan de forma diferente e incluso la ideología, valores y forma de ser de los jefes puede ser otra y hasta más abierta en la que te sientas en plena libertad de desarrollar otras actividades siempre y cuando sigas cumpliendo con tus deberes.

