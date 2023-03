10 razones válidas por las que las mujeres ya no quieren tener hijos

“No me gustan los niños y yo no les caigo bien a ellos”. He aquí otras razones válidas por las que las mujeres no quieren tener hijos.

Recuerdo cuando estaba en primaria hablando con mis amigas sobre nuestros planes de futuro. Éramos puras niñas e mi salón. Así que estábamos en el recreo discutiendo sobre el futuro en vez de jugar fingiendo que éramos las Spice Girls. Tres de las niñas querían seguir los pasos de sus madres y tener un trabajo en una oficina; otra adoraba tanto a su padre que quería ser empresaria como él; y ahí estaba yo, sin saber qué contestar. Mi mamá estudió Medicina, pero yo estaba segura de que no quería ser doctora, y mi padre tenía su propia empresa de diseño, pero el trabajo me parecía tan estresante que no me atraía tanto. Desde que tenía 5 años, me había enamorado de la historia, así que me pareció correcto que me convirtiera en historiadora. No sabía muy bien qué hacían los historiadores, pensaba que había que desenterrar momias y descubrir ciudades perdidas, como en esos documentales de la tele. Así que simplemente dije: “Quiero ser historiadora”. Todas me vieron feo hasta que alguien cambió de tema.

“Entonces, ¿cuándo quieres casarte y tener hijos?”. ¿Qué? ¡Yo era una niña de siete años que acababa de decidir su futuro profesional! Sin embargo, todos sabían qué edad tendrían, cuántos bebés tendrían, incluso sus nombres y dónde vivirían. El único elemento que faltaba era el ‘Príncipe Azul’, pero llegaría cuando hiciera falta. Básicamente sus vidas estaban planeadas. No sabía qué decir, así que me encogí de hombros y dije las edades que tenía cuando mi madre se casó y me tuvo: 27 y 28 años. Ahora tengo 26 años y no estoy ni cerca de tener esa vida. Pero, para ser sincera, tampoco quiero tener esa vida; hay tantas cosas que quiero conseguir, y tener hijos y un marido no están realmente en mis planes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No creo que sea sólo yo. Por alguna razón, tener una familia ya no es el objetivo vital de mucha gente. Entonces, ¿qué ha cambiado? Tal vez, todo. Para empezar, llevar una vida independiente nos resulta mucho más difícil que a las generaciones anteriores. Todo es mucho más caro y los trabajos no pagan lo suficiente para tener el estilo de vida que tenían nuestros padres. ¿Te han contado alguna vez tus padres que a tu edad ya tenían casa y coche propios? ¿Cómo son las cosas contigo? Nuestro modo de vida ha cambiado tanto en los últimos años que la maternidad ya no es algo que todos anhelamos. Y aquí tienes 10 razones de por qué:

1. Apenas puedo pagar mis gastos

Esta es probablemente una de las razones más comunes, y se debe a lo que mencionaba antes. Nos graduamos de la universidad esperando conseguir trabajos increíbles, pero tristemente, los trabajos bien pagados son pocos y difíciles de encontrar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. El mundo está tan desordenado que me parece egoísta traer a alguien más a este caos

Por supuesto, se trata de una opinión personal, todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero creo que sería egoísta. Guerras, hambre, abusos, calentamiento global, ¿necesito decir más? En serio, ¿quién querría criar a un niño en estas condiciones?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

3. No quiero forzar a mi cuerpo a pasar por esos cambios

La gente suele decir que esto es egoísmo, pero piénsalo. ¿Por qué querrían que tuviera un hijo? ¿Por qué estoy siendo egoísta?; al fin y al cabo, es mi cuerpo, es mi vida. Creo que tengo derecho a elegir y decidir por mí misma.

4. Mi carrera es mi prioridad

Me encanta mi carrera y quiero seguir una vida en ese campo hasta donde pueda llegar. Quiero centrar toda mi atención en ese empeño. Más allá de eso, hoy en día hay tanta gente en el mundo que tener una licenciatura no basta para tener éxito en la vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. No creo que sea lo bastante maduro para cuidar de otra persona

Todavía me encanta hacer tonterías y a veces estupideces, así que no creo que sea capaz de cuidar de un bebé. De hecho, a veces me pregunto cómo sigo viva. Y lo digo en serio, no estoy exagerando para fines de este artículo.

6. Todavía hay muchas cosas que quiero hacer por mi cuenta

¡Demándame! Todavía quiero visitar muchos lugares y vivir experiencias por mi cuenta. Sí, puedo viajar con un niño, pero sinceramente, no quiero.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. No quiero cambiar mi estilo de vida

Una de las cosas por las que literalmente vivo es volver del trabajo, ponerme pijama y ver series. Quiero poder comer comida congelada y sopas instantáneas sin que me juzguen.

8. Valoro mi libertad

Me gusta no tener más responsabilidad que la mía propia. Me encanta salir con amigos, hacer viajes espontáneos por carretera y poder hacer lo que se me ocurra sin tener que pensar en que otra persona depende de mí.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

9. No me gustan los niños, y yo tampoco les caigo a ellos

Se explica por sí mismo...

10. Prefiero dar todo mi amor a un animal.

No hace falta tener un bebé para volcar tu amor en otro ser.

A veces todavía me pregunto si mis compañeras consiguieron seguir sus idílicas agendas de vida. Si lo hicieron, ahora deberían estar viviendo en una casa de lujo con sus dos hijos. ¿O cambiaron de opinión? Apuesto a que algunas sí, porque, aunque esa idea de que las mujeres anhelan encontrar el amor de su vida y tener la familia perfecta a una edad temprana era algo frecuente durante los noventa, hoy en día ha cambiado. Probablemente sigan queriendo esa vida increíble que una vez imaginaron, pero las cosas cambian con el tiempo, y nos adaptamos a ellas. Yo, por ejemplo, no llegué a ser la historiadora que desenterraba momias que anhelaba ser, pero aun así conseguí encontrar una nueva pasión.

Artículo escrito originalmente en Inglés en Cultura Colectiva+

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte