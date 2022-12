Recibe mensaje donde le piden prueba de ADN y descubre a su padre británico

“Cambió mi vida para siempre”, fue lo que dijo la joven estadounidense que descubrió un secreto familiar tras recibir un mensaje.

Conocer los secretos familiares puede llegar a ser algo aterrador o algo hermoso y por eso es mejor dejarlos ahí donde están guardados, sin embargo, muchas veces todo se puede salir de nuestras manos, justo como le pasó a la usuaria de TikTok @laneiscool14.

La joven estadounidense que vive en Nueva York, narró a través de un video que se hizo viral la historia que le cambió la vida para siempre, la cual llegó de forma inesperada a través de un misterioso mensaje de texto. Resulta que alguien le escribió asegurándole que quizá sería una buena idea que se hiciera una prueba de ADN para conocer sus ancestros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Hace aproximadamente un año, el 9 de enero, recibí un mensaje de texto que me decía que me hiciera una prueba de ADN de Ancestry. Y creí que era falso, le hice FaceTime a mi amiga y le dije: ‘Escucha esto’, y ella dijo: ‘Te juro que mi instinto me dice que esto es real. Tienes que responder’, así que respondí, y luego me escribieron de vuelta”, dijo.

Lane platicó en su video que al inicio le pidió a la persona que se identificara, pero le dijo que sería mejor que primero se haga la prueba. Una vez que lo hizo, descubrió que tenía otra familia a la que no conocía y en específico se enteró que su padre biológico es otro que es británico.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tras el descubrimiento, su madre le confesó que tuvo una aventura con un hombre de 25 años mientras ella estaba en la universidad a los 35 años recibiendo su título.

“Casi me caigo de mi maldita silla. Me enteré que esta persona es mi padre, así que le envié un mensaje de inmediato y él vive en California. Él es británico. Dijo que mi madre le envió una tarjeta de Navidad cuando yo tenía dos años, diciendo mi nombre en ella y que buscó mi nombre en Google desde entonces”, aseguró.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La mujer explicó que su padre biológico la encontró en redes desde el 2007 al buscarla por su nombre y al verla en foto inmediatamente supo que era su hija, sin embargo, no le escribió directamente a ella, si no a su madre, quien le dijo que las dejara en paz y jamás las contactara.

“Entonces, ¿qué hizo? Me siguió en las redes sociales toda mi vida. Me vio salir con mi novio, casarme, tener hijos, todo, todo desde afuera, sin poder conocerme”, mencionó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cuando Lane destapó el secreto familiar, su madre no lo tomó nada bien y ambas se alejaron un poco, pero ella asegura que pese a que el hombre que la crió sigue siendo ‘su papá', su padre biológico sigue siendo parte de su familia.

Podría interesarte