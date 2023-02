Una excelente encarnación de la frase más tica de la historia: ¡Pura Vida, mae!

Con las primeras horas del domingo 5 de febrero, la octava edición del festival Pic-Nic Centroamérica llegó a su esperado final. Ozuna y un espectáculo de fuegos artificiales fueron los encargados de cerrar con broche de oro dos jornadas que, en conjunto, ofrecieron al público 24 horas de música los sábados 28 de enero y 4 de febrero. Habrá que esperar todo un año para volver al Centro de Eventos Pedregal y gozar a tope de uno de los mejores festivales de Latinoamérica y el más importante de Centroamérica.

Seis razones para no perder de vista el festival Pic-Nic Centroamérica

Mientras ese tiempo pasa, desde Cultura Colectiva les compartimos seis razones por las que no deben perder de vista al festival:

1. Sus line ups propositivos y diversos son un lujo

Todos los festivales de larga trayectoria tienen un momento clave: el día del lanzamiento de su próximo line up. Y ya es una tendencia: Sin importar los nombres que figuren en la lista, siempre hay una parte del público que responde con todo el hate posible. Pues bien, Pic-Nic es una honrosa excepción, pues no solo ha creado line ups de talla internacional, sino que ha sabido equilibrar lo mejor de cada género. Este 2023, por ejemplo, el rock alternativo de Incubus, el reguetón de Ozuna, el trap de Ryan Castro, el hip-hop de Cypress Hill, el ska de Los Fabulosos Cadillacs, el sabor mexa de Café Tacvba y el raggamuffin de Sean Paul, por mencionar algunos, se unieron bajo un mismo cielo para gozar a tope. El resultado: un festival que, al mismo tiempo, apuesta por la diversidad con una mirada propia.

2. Porque une a México con el resto de Latinoamérica

En términos de mercado, la vinculación entre las escenas del Cono Sur y la mexicana llevan ya un buen rato distanciadas. Esto no solo se debe a las diferencias propias de cada público o al nivel de desarrollo de su industria. Hasta hace poco, no existía un puente que vinculara el norte y el sur de América Latina. Pic-Nic lo ha logrado y en un momento más que óptimo, pues el mercado latino es el que más ha crecido en la última década.

3. Nos revela una escena que es poco probable ver en otro festival

Uno de los grandes atributos de Pic-Nic es que, además de artistas internacionales consagrados, abre sus puertas para artistas de Centroamérica y el Caribe: 30 de las más de 60 agrupaciones presentes son de origen costarricense y la edición 2023 contó con al menos cinco artistas de gran talla de la región: Ozuna, Eladio Carrión y Guaynaa de Puerto Rico; Sean Paul y Kofee, por Jamaica y Vicente García, representando a República Dominicana. Un rasgo que difícilmente podrás encontrar en otro festival.

4. Es un excelente pretexto para conocer Costa Rica

Cada vez más, los festivales musicales representan un motivo para viajar y hacer un poco de turismo. El hecho de que entre la primera y segunda jornadas de Pic-Nic haya toda una semana de distancia lo convierte en un destino que no pocos se animarán a probar. Playas hermosas, reservas naturales increíbles, volcanes, una excelente infraestructura de museos y visitas a producciones cafetaleras, son solo algunas de las experiencias que podrían nutrir tu agenda entre esos dos sábados musicales.

5. La calidad de la experiencia es de primer nivel

Esto debería ser una obviedad cuando ves un line up de las dimensiones de Pic-Nic. Pero no lo es: Muchos festivales fallan al momento de, por ejemplo, garantizar una buena calidad de audio, tener una oferta atractiva de alimentos, garantizar un regreso seguro a casa o “vestir” al festival con atractivos y una personalidad propia. Pic-Nic lo logra y con un detalle adicional: Precios accesibles. No es necesario gastar tres veces más de lo que costo el boleto para pasarla increíble.

6. Ya lo dijimos y lo confirmamos: por ser el festival más sexy de América Latina

Si te perdiste nuestra reseña del primer sábado de Pic-Nic, déjanos compartirte que lo que más nos gustó de este festival celebrado en San José, Costa Rica, fue la combinación del ambiente con la actitud del público. Por un lado, teníamos un clima inmejorable: el sol brillaba alto, pero el aire te refrescaba siempre. Por el otro, cada detalle estaba pensado para que quienes fueran en pareja, o buscando una, se entregaran por completo. Finalmente, el público respondió con creces: la sensualidad se desbordó durante sus dos jornadas. Y sí, además de su carácter archi sexy, Pic-Nic es una excelente encarnación de la frase más tica de la historia: ¡Pura Vida, mae!

¡Nos vemos en 2024, Pic-Nic Centroamérica! ¡Ya te estamos extrañando!

Podría interesarte