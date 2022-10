Selena Gómez y Hailey Bieber son la muestra de que ya nadie se pelea por hombres en 2022

Ambas celebridades demostraron que no existe enemistad por situaciones del pasado, y dejaron claro que la rivalidad es cosa creada por los heaters.

Este fin de semana se volvieron virales una serie de fotografías en las que Selena Gómez y Hailey Bieber aparecían felices juntas. Estas imágenes rompieron el internet, ya que dejaron a los fans de la cantante callados, ante una situación que había sido motivo de ataques en contra de la modelo durante una década.

Fue en la segunda gala anual del Museo de la Academia, en la que estos hechos tuvieron lugar. Al evento también asistieron estrellas reconocidas de Hollywood como Eiza González, Amal y George Clooney, Olivia Wilde, Emma Stone, Sophie Turner y Joe Jonas.

Aunque muchos pensaban que las fotos eran falsas, pronto se confirmaron que la situación sí se presentó, e incluso la esposa de Justin Bieber le dio like a la publicación en la que se revelaron las fotos, dejando claro que su momento con Selena fue real.

Selena Gómez y Hailey Bieber, una muestra de sororidad

Hay que recordar que en 2018 Selena y Justin Bieber terminaron su relación, esto después de años en los que mantuvieron un noviazgo intermitente lleno de rumores de infidelidad por parte del cantante, así como de una convivencia tóxica que derivó en la separación definitiva.

Lo que generó más controversia, es que a solo un par de meses de que Selena y Justin se separaran, el intérprete canadiense anuncio su compromiso con la modelo Hailey Baldwin, con quien mantuvo una relación de amistad durante años.

El 30 de septiembre de 2019, ambos se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda religiosa en el estado de Carolina del Sur.

La situación generó todo un revuelo por parte del club de fans de Selena que está conformado por millones de seguidores, ya que aseguraban, que Justin tenía una relación con Hailey desde que era novio de la cantante, por lo que lo tacharon de infiel, y hasta hicieron un hilo en Twitter exponiéndolo.

Desde ese momento, se encargaron de atacar en cada oportunidad a la modelo, incluso en el MET GALA, cuando apareció en la alfombra roja junto al intérprete, la abuchearon.

Tanto Hailey como Selena han declarado en cada oportunidad que pueden, que no existe ningún rencor entre ellas, que por favor ya superen el tema, ya que la modelo no tiene la culpa de la ruptura, pero parece que los fans hicieron caso omiso.

“Cuando él y yo empezamos a liarnos o cualquier cosa, él no estaba en una relación, en ningún momento. Yo nunca haría eso. No es mi carácter meterse en la relación de alguien. Simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve”, explicó Hailey.

Por su parte, Selena explotó con toda la situación: “No es justo, porque a nadie se le debería hablar de la forma en que yo he visto”, confesaba la cantante tras ver comentarios de odio hacia Justin y su esposa.

Además de estas declaraciones, el último acto que tuvo Selena y Hailey nos demostró que ninguna mujer debe ser tachada de “roba novios”, ya que si un hombre decide dejar su relación para irse con otra, esto solo es culpa de él, no de la “nueva chica”.

También hay que recordar que muchas relaciones ya están mal desde antes de terminar, por lo que si una de ambas partes inicia otra unión al poco tiempo después de romper, no significa que la nueva persona tiene la culpa, ya que a veces eso sucede y hay que recordar que nadie es propiedad privada.

La lección que nos dieron la modelo y la cantante, es que en 2022 ya nadie se pelea, ni compite por el amor de ningún hombre.

Lo primordial es apoyarnos entre nosotras, tener sororidad, amor propio y si algo no está funcionando con el chico con el que salimos, lo mejor es poner las cartas sobre la mesa, exponerlas y dejar ir, ya que solo las dos personas que conforman la relación, son las únicas responsables.

Nadie se interpone entre las relaciones, simplemente una de las partes decidió irse por otro camino.

