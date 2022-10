5 Señales silenciosas de que estás en una relación violenta

A veces las red flags no son tan claras como podemos pensar.

La manera de relacionarnos en la era del movimiento Me Too y del amor líquido, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los millennials, así como para la generación Z, ya que por un lado está este “despertar” de las cosas que ya no estamos dispuestos a permitir por quedarnos con la idea del amor romántico, pero por otro los vínculos afectivos se han vuelto algo muy complicado de encontrar, ya que las apps de citas y las redes sociales nos dan un mar de posibilidades a la hora de buscar pareja.

Si eres de los que decidieron estar una relación amorosa, hay ciertos aspectos que deben cuidarse para interactuar de manera responsable y afectiva, pero también debes interpretar ciertas señales por parte de tu pareja para no envolverte en dinámicas destructivas.

La realidad es que nadie es perfecto, todos tenemos errores, y en algunos casos el extremo de las red flags ya llegó a un punto en el que absolutamente todo está mal, pero aquí lo importante es que seamos centrados, y aprendamos a relacionarnos con personas que no rebasan los límites.

En pareja siempre habrá conflictos y cosas que no nos gusten del otro, pero eso es una cosa, y otra es que se llegue a la línea en la que ya no son desperfectos, sino situaciones de violencia emocional o física que por ningún motivo se deben permitir.

Señales de que estás en una relación violenta

“Bromas” hirientes

De acuerdo con un artículo de la gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el hecho de que tu novia o novio haga “chistes” sobre tu físico, salud mental o haga cometarios humillantes, de los que no se disculpa y los hace pasar como “broma”, es una señal clara de que algo no está bien, ya que el respeto es lo principal.

“No tenemos por qué esperar a que haya una agresión física para una red flag; desde que aparecen las bromas hirientes, se socava la autoestima de la persona”, dijo Daniela Villegas Mercado, especialista en activismo feminista juvenil del Centro de Investigaciones sobre Estudios de Género (CIEG).

Presión para tener sexo

Todavía se tiene la creencia de que tener relaciones sexuales con la pareja es algo esencial, y que si no se cumple, la otra persona tiene algo malo o podría incluso estar engañándonos. La realidad es que nadie está obligado a nada y existen días o temporadas en las que no queremos sexo por más que queramos a nuestra pareja.

Por eso si te presiona para hacerlo o te hace comentarios sutiles cuando no te apetece interactuar de manera sexual, esto debe tomarse como una señal de alerta.

Te amenaza

No precisamente de una manera clara, ya que esta situación se da con acciones como prohibirte que hagas cosas y en dado caso de que no accedas, te amenaza con dejarte o hacer algo en contra de tu persona como “venganza”.

Te “da permiso”

En redes sociales es muy común ver memes sobre las parejas y cómo se debe pedir permiso para acudir a ciertos lugares sin el otro.

Es importante recordar que cada quien es libre de su tiempo y espacio, por lo que solo tú decides a donde ir con tu novia o novio, y en el caso de querer salir sin esa persona, no se debe tomar como que estás cometiendo una mala acción.

Quiere controlar tu tiempo

Esta bien poner como una de tus prioridades a tu pareja, pero hay que recordar que no lo es todo en la vida, y que también debemos darle espacio a las actividades que nos gustan, así como a nuestra familia y amigos.

Por esta razón, el hecho de que esa persona quiera que la pongas por encima de todo lo mencionado con anterioridad, y si no lo haces se enoja y te chantajea, debes empezar a preocuparte.









