Sentí que me robaste a mi ex, pero la culpa nunca fue tuya

Ninguna persona “rompe” o se “interpone” entre una relación que está sólida.

Cuando una relación amorosa termina queda mucho dolor de por medio, más si alguna de las dos partes, comienza un nuevo romance a las pocas semanas o meses de romper, o incluso cuando el noviazgo aún estaba en curso.

Es muy triste quedar herida, confundida y con miles de dudas, si es que eres la persona con la que terminaron y descubres que inmediatamente tu ex ya está saliendo con alguien más o incluso tiene una nueva novia, pero la realidad, por más dura que parezca, es que solo él tiene la culpa.

Es muy común culpar a la nueva chica como “roba novios”, te da coraje y piensas que ella se interpuso en su relación, que ella la “rompió”, pero sabes en el fondo que eso no es cierto, ya que si una persona está completamente enamorada y comprometida con otra, por más que alguien llegue, le ofrezca miles de cosas, no cederá.

Por eso me costó mucho trabajo asimilar, que tan solo unas semanas después de nuestro rompimiento, después de años de relación, idas y venidas, detalles románticos, y tantos momentos especiales, para ti fuera tan sencillo irte con otra, dejar atrás todo lo que vivimos como si una persona fuera tan reemplazable.

Me sentí traicionada, enojada y con ganas de borrarte de mi mente. Pasé horas con mis amigas descifrando qué habrá fallado con nosotros, qué tenía de malo yo para que prefirieras irte a buscar una interacción con alguien más.

La peor parte vino, cuando comenzaste a subir fotos con ella en todos lados y te veías tan enamorado, cuando yo seguía tratando de reponerme de los pedazos rotos de nuestra relación.

Muchas veces me enfadé, me comparé con ella y eso solo provocó que entrara en un espiral en que llegué a culparla de nuestra separación, hasta que después de tiempo comprendí, que esto no era su culpa, sino la tuya, quizá diría que hasta nuestra.

La relación ya estaba rota, llevábamos tiempo con problemas, con peleas tontas y aunque para mí no fue tan sencillo olvidarte, y mucho menos conectar tan rápido con alguien más, me tomé un tiempo sola, viví mi proceso, para poder entender todo lo que me dejó heridas profundas.

Ahora entiendo que nadie es propiedad de otra persona, que todos tienen derecho a rehacer su vida, y que cada quien elige sus propios tiempos para pasar por un duelo.

Aunque no fue lo mejor, y nunca sabré si me fuiste infiel con esta nueva chica o la encontraste al poco tiempo de nuestra separación, dejé de culparla a ella, acepté que tú fuiste quien tomaste esa decisión, la cual se convirtió en lo mejor para ambos.

Nunca sabemos cuándo vamos a encontrar a la persona con la que conectemos de inmediato y que nos comprenda de verdad, con la que sí podamos tener una relación amorosa sana, por eso acepté nuestra responsabilidad, dejé de pensar de otros se interponen en los noviazgos y que cada quien toma las decisiones que siente correctas en cada situación.

