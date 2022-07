Siempre encuentran al amor de su vida después de terminar conmigo

No sé si soy la conexión cósmica de la felicidad ajena o es simple casualidad.

Terminar una relación nunca es fácil, más aún cuando todavía hay amor de por medio y es de tu parte. Creía haber conocido al amor de mi vida, sin embargo, él conoció al suyo después de mí... como si fuera tan fácil.

Qué difícil fue enterarme que él estaba sintiendo por alguien más lo que yo llegué a sentir por él pero bien dicen que cuando alguien o algo no es para ti, simplemente no lo es, aunque des lo mejor de ti, aunque te sacrifiques y te esfuerces cada día por lograr su sonrisa.

No me ha pasado solo una vez, ya han sido varias y comienzo a pensar, ¿acaso yo soy la conexión cósmica de la felicidad ajena? Curiosamente después de terminar con mis parejas, ellos encontraban el amor en alguien más hasta el punto de llegar al altar o formar una familia, todos esos planes que en algún momento llegué a tener con ellos.

Sin embargo, luego descubrí que en realidad no me afectaba su felicidad, sino todo lo contrario, hasta que mi verdadero amor, a quien de verdad amé profundamente, encontró al suyo, ese sentimiento fue diferente y me hizo cuestionar mil cosas que por un momento pensé que estaban mal conmigo.

No era yo, tampoco era él. Simplemente no podemos obligar a las personas a amarnos como nosotros lo hacemos, por más que nos esforcemos por conseguir un amor mutuo cuando no es, no es. Como dicen: “Cuando te toca aunque te quites, cuando no te toca aunque te pongas”.

Mi amor encontró al amor de su vida después de mí

Dejé de cuestionarme el “¿Por qué con ella sí y conmigo no?” porque eso no me llevaba a ninguna parte y solo me hacía pensar que estaba invirtiendo mal mi dinero en terapia.

Cuando el amor se da, se da, esa fue la mayor lección que me dejó saber que el que yo creía era el “amor de mi vida” había encontrado al “amor de su vida”, no fue fácil pero también aprendes que es muy cierto eso de que cuando amas a alguien, amas verlo feliz aunque no sea contigo.

No sé si yo fui la conexión para que ellos estuvieran juntos pero la situación también me hizo reflexionar que las pasan pasan por algo y si no pasan, también es por algo y quizá en realidad, él no era “el amor de mi vida”, sino simplemente una idealización.

