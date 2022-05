Sorprende a su novia en supuesta junta de trabajo y le pide matrimonio

El área de Recursos Humanos y sus colegas fueron los principales cómplices de la romántica sorpresa.

Dicen que el amor puede encontrarse en cualquier lugar, incluyendo aquellos en los que es casi impensable como el espacio de trabajo.

Así le pasó a Juan y Beatriz, quienes se enamoraron en la empresa donde trabajan que es una maquiladora ubicada en Reynosa, México.

En el caso de Beatriz, lleva 14 años trabajando en Springs Window Fashions México y Juan 16. Ambos se conocieron ahí y han mantenido una relación de 5 años que ya dio un paso más.

Juan quiso hacer una linda sorpresa para su novia, así que se le ocurrió pedirle matrimonio en el mismo lugar donde surgió el romance, así que habló con los jefes y pidió permiso a Recursos Humanos para utilizar una sala de juntas para la sorpresa.

La empresa aceptó ser cómplice, así que pusieron manos a la obra e hicieron creer a Beatriz que se trataba de una junta laboral cuando de pronto vio a su amado arrodillado con un anillo en mano.

“Se me ocurrió hablar con recursos si hay oportunidad de que me presten la sala y me dijeron que estaba bien, sólo me dijeron que les avisara qué día y a la mañana siguiente fui a comprar el anillo”, dijo Juan según Milenio.

¡En #SpringsMéxico las sorpresas no paran! Nuestro compañero Juan Marcelo nos hizo cómplices de su amor con Beatriz... Posted by Springs Window Fashions México on Tuesday, April 5, 2022

“No esperaba eso, fue una sorpresa, recuerdo que estaba entrando y como me habían dicho otra cosa, supuestamente venía a una junta a la sala, no lo había visto a él. Cuando entro y las compañeras aplauden yo pienso que me daban la bienvenida, ya cuando levanté la vista lo vi a él, fue una sorpresa, no me lo esperaba”, expresó la futura esposa.

Ambos afirmaron que su relación es maravillosa, ya que nunca se han peleado y no se han dejado de hablar un sólo día.

La noticia fue publicada por la propia empresa, quien felicitó a la pareja.

