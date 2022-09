Soy mujer, no quiero una relación seria y nadie debe pedirme explicaciones

Durante décadas siempre se ha pensando que el mayor anhelo de las mujeres es encontrar un esposo, y para muchas eso no es una meta.

El mundo de las citas es algo complejo en una sociedad machista como en la que vivimos, ya que aunque en los últimos años han existido avances y las mujeres tenemos mucha más libertad de la que tuvieron nuestras abuelas o madres, la realidad es que aún existen muchos estereotipos a los que nos tenemos que enfrentar.

Quizá uno de los más molestos, es el que hace pensar a los hombres que las mujeres siempre quieren una relación seria, que lo que estamos buscando con desesperación es encontrar a un hombre con el que avancen las cosas y terminemos casándonos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Este pensamiento de que nosotras solo buscamos enamorarnos o que sentimos amor por cualquiera que demuestre que busca algo más allá que sexo, hace que muchos todavía sigan aplicando técnicas de ligue machistas y retrogradas, como “hablar bonito”, esto con el único objetivo de conseguir que la chica que les llama la atención se acueste con ellos, para después sacar a a relucir sus intenciones y esto está muy alejado de la realidad.

Sé que hay mujeres que aún quieren casarse, tener hijos o que sí buscan formar algo serio con alguien, pero este texto no va por esa línea, ya que incluso las que sí lo quieren en algún momento, no significa que necesiten mentiras para tener sexo con alguien o que lo busquen con cualquiera que se les ponga en frente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pero regresando a las mujeres que no buscamos nada serio, lo más molesto que nos ha pasado a varias amigas y a mí, es que cuando sales con un hombre al que a penas vas a conocer, parece que no tienen más que dos opciones: o ser muy intensos cuando aún ni te conocen, o ser muy directos de manera demasiado explícita, otra vez, cuando no te habían visto jamás en persona.

Puedo hablar por mí solamente, pero el hecho de que propongamos un encuentro en algún café o bar, no significa que ya queremos conocerlos para tener una relación amorosa, ya que por como están las cosas en el país, es bueno reunirte en un lugar público antes de irte a la casa de alguien que no conoces, con quien quizá solo quieras algo casual.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Durante años que he preferido mantener mi soltería, y que no sé si algún día quiera establecerme con alguien, he tratado de ser lo más sincera que puedo, además de tener responsabilidad afectiva, porque no, las mujeres no estamos siempre queriendo “cazar” a un hombre para que sea nuestro esposo.

Muchas veces también solo queremos divertirnos, no tener un vínculo afectivo y disfrutar de nuestra soltería el tiempo que nos plazca, y eso no significa que nos tengan que faltar al respeto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tampoco se trata de que “llegue el hombre correcto”, puede ser que algunas no queramos pasar toda la vida con la misma persona, o que quizá estemos pasando por una etapa en la que lo único que queremos sea disfrutar nuestro tiempo a solas, así que no le debo explicaciones a nadie, ni debo ser juzgada cuando me dicen que porqué no tengo nada serio.





Podría interesarte