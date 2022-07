Stranger Things: ¿cuánto aumentó el sueldo de los protagonistas de la primera a la última temporada?

Los protagonistas de la serie han acumulado miles de dólares a lo largo de estos años.

Stranger Things se ha convertido en la serie más exitosa de Netflix. La historia creada por los Hermanos Duffer cautivó al público de todas las edades con su nostalgia ochentera que revivió clásicos de la música como Running Up That Hill de Kate Bush y Master of Puppets de Metallica.

Además de la música, esta cuarta temporada introdujo a actores como Joseph Quinn, quien dio vida al popular personaje Eddie Munson, que se convirtió en el héroe del último episodio y volvió viral la escena en la que interpreta la icónica canción de Metallica mientras sus amigos tratan de matar a Vecna en el Upside Down.

Fue en 2016 que Netflix estrenó esta serie en donde la única estrella de Hollywood era la reina de las películas noventeras, Winona Ryder, fuera de esto, prácticamente todo el cast estaba conformado por actrices y actores jóvenes con muy poca experiencia.

Debido al éxito mundial que han tenido a lo largo de los años, el sueldo que reciben los protagonistas ha ido aumentando y aquí te contamos cuál es la cifra que gana cada actor por su participación en esta producción.

Según un estudio publicado por Hypebeast, el cast de Stranger Things es el que gana más de Netflix.

Winona Ryder- Joyce Byers

La actriz pasó de ganar 100 mil dólares por episodio en el inicio de la serie, a 350 mil en la última temporada.

Millie Bobby Brown-Eleven

La joven británica empezó ganando 20 mil dólares por capítulo a 350 mil dólares.

David Harbour-Jim Hopper

Empezó ganando 80 mil dólares por episodio y ahora recibe 350 mil.

Finn Wolfhard- Mike Wheeler

Al principio ganaba 20 mil y ahora recibe 250 mil dólares.

Natalia Dyer – Nancy Wheeler y Charlie Heaton – Jonathan Byers

También comenzaron ganando 20 mil dólares por episodio y ahora les pagan 250 mil dólares por episodio a cada uno.

Sadie Sink – Max Mayfield

La actriz es quien gana menos, ya que comenzó con la misma cantidad que sus compañeros, pero subió a 150 mil dólares por capítulo.









