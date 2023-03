¿Tatuajes? Este es el estudio Digno de tu lienzo vivo

El espacio en México a la altura de salas de tatuaje como Bang Bang Tattoo de Nueva York o Sorry Mom de Amsterdam.

Ubicado en Avenida Oaxaca 112, en la Colonia Roma Norte, Digno Studio es el espacio dedicado a la creación de arte en la piel que se posiciona como el espacio en México a la altura de salas de tatuaje como Bang Bang Tattoo de Nueva York o Sorry Mom de Amsterdam, donde están los mejores tatuadores del mundo.

Esto me platicó Adolfo Cano, Cofundador de Digno Studio y Fundador de Cultura Colectiva, en la fiesta que marcó la inuguración oficial de esta sala de tatuajes, que abrió sus puertas hace algunos meses, y en donde ya se han tatuado personajes como Alejandro Speitzer, Daniel Habif, Jonathan dos Santos, y José Ron, por mencionar algunos.

“Siempre he sido un gran fanático del diseño, la ilustración y siempre me han encantado los tatuajes. Desde hace 3 años conozco a Missa, porque me estaba haciendo un tatuaje, y dije esto es lo que quiero, fue entonces cuando él también me expresó sus ideales y platicamos sobre la creación de un estudio que lo expresara. Ahí es donde nace Digno Studio”, dijo.

Piel, un lienzo vivo

Por su parte, Missa de León, Cofundador de Digno Studio, nos compartió su emoción por la apertura de este lugar: “Siento mucha nostalgia, desde pequeño dibujo, presentía que algún día podría vivir del arte, nunca pensé que fuera en el mundo del tatuaje pero me siento muy agradecido con este rubro por todo lo que me ha dado”.

Missa, quien estudió Diseño Gráfico, me contó que sus materias optativas siempre estuvieron dirigidas al arte, y que la universidad también ha tenido un impacto en lo que hace, pues comenzó a tatuar a los 26 años de edad, siendo hoy su técnica principal el microrealismo.

“Es bonito, sin embargo es complicado, estás interviniendo y poniendo una parte de ti en alguien, la piel, un lienzo vivo, y considero que esta profesión debe tener mucho respeto hacia tu cliente”.

Asimismo y tiempo atrás mientras laboraba en otros estudios consideró que el día que abriera su estudio, sería un estudio digno de sus clientes, y así fue como nació el nombre de Digno Studio. Que para él significa que es acreedor y merecedor de aquello.

Por lo que se busca brindar una experiencia desde el momento en que llegas hasta en el cómo trabajan los artistas, pues existen otras técnicas como: realismo, blackwork, lettering, hasta quien se especializa en los tatuajes de mascotas.

Para Missa la escena del tatuaje se ha transformado en los últimos cinco años, considera que hay una evolución, con técnicas más refinadas, pulidas, y hasta con menos dolor porque son menos invasivas, y que Studio Digno es una muestra de ello.

Arte, diversidad e inclusión

Además, el panorama de los tatuajes en México también ha cambiado. “Mientras hay más gente tatuada hay menos un estigma, hay una escena muy bonita y creciente de muchas mujeres tatuadoras, así como de personas de la diversidad; y eso es increíble, porque también te habla de que hay mucha más apertura incluso de gente que trabaja en el tatuaje, ya no es un escenario tan patriarcal”, me dijo Azul Betania, tatuadora de Digno Studio, cuya técnica se centra en el lettering.

“El tatuaje es una cosa tan personal que te enfrentas a que cada persona y cada piel es distinta, cada proyecto es único, y tienes que estar muy presente porque estás tatuando en un lienzo vivo y eso es lo más peculiar de mi trabajo”, agregó.

Por ello es que una de sus recomendaciones principales, si estás a punto de realizarte tu primer tatuaje, es que busques a alguien especializado en la técnica del tatuaje que quieras llevar. “Dale importancia al arte en el tatuaje, porque es una pieza que que va a vivir en tu cuerpo para toda la vida y es merecedora de que tenga calidad”.

Talento multidisciplinario

Finalmente, tienes que saber que Digno Studio se encuentra abierto de lunes a domingo de 11:00 am a 8:00 pm, y que en él converge el talento multidisciplinario de seis artistas, por lo que, además del trabajo de Missa de León y Azul Betania, puedes conocer el de Rich Villanueva, Leonardo Ponceti, Saky Avila, y Jess Corona “Paprika”.





