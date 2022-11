Tepito ya es considerado ‘Barrio Mágico’ pero, ¿de verdad lo es?”

Tepito es mucho más que crimen, sin embargo no podemos negar su compleja situación.

La corrupción no es un atractivo cultural. El ‘barrio bravo’ de Tepito en la colonia Morelos de la Ciudad de México está lleno de historia, icónicos personajes y cultura, sin embargo, es considerado como un foco rojo de inseguridad y por eso no podemos negar que mucha gente a la fecha se niega a visitarlo por miedo (a excepción de los domingos en ‘La Lagu’, el mercado sobre ruedas que se popularizó en los últimos años entre extranjeros, whitexicans y aesthetics). Y aunque sí es mucho más que crimen, no podemos negar su compleja situación y los problemas a los que de verdad las autoridades deben poner atención.

Con la finalidad de re valorar esta zona, el gobierno de la ciudad recientemente develó unas letras monumentales que normalmente se designan a los Pueblos Mágicos de México y lo catalogó como el primer Barrio Mágico en la CDMX. David de León fue el artista plástico que pintó en las letras a algunos personajes emblemáticos como El Santo, Kid Azteca y Resortes.

Y es que en Tepito se encuentra literalmente de todo; desde delicias gastronómicas hasta icónicos lugares que marcaron la historia de la zona, como los centros deportivos de los que salieron diferentes boxeadores o luchadores, los cuáles forman parte del folklore mexicano.

¿En verdad Tepito es un ‘Barrio Mágico?

Hasta aquí todo muy bonito y todo, pero la pregunta es, en verdad es un ‘Barrio Mágico’? Entendemos que la idea es honrar el esfuerzo y trabajo de sus habitantes honestos, así como también honrar su historia, pero por otro lado existe una realidad que las autoridades deben tomar en cuenta, más allá de colocar unas letras llamativas y coloridas para atraer al turismo.

De acuerdo con un estudio de México Evalúa, Tepito es la zona con mayor nivel de violencia letal en la CDMX. Entre 2009 y 2016, el crimen aumentó en un 26% y las colonias que integran algunos de los llamados puntos críticos son Centro, Morelos, Maza, Felipe Pescador y Ex-Hipódromo de Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc.

“El Centro Histórico es donde son más comunes los asaltos a transeúnte y en la zona de Tepito y hacia el Centro es donde se concentran más los homicidios en nuestra capital”, dijo a Expansión Política Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.

¿Atraerá un problema de gentrificación?

Por otro lado, el hecho de que ahora Tepito es considerado Barrio Mágico nos deja la duda de si esto, más allá de romantizar a esta zona en la ciudad para supuestamente honrarla, va a quizá a fomentar que extranjeros quieran habitarla y tras esto probablemente se agrave aún más la gentrificación que la Ciudad de México está viviendo en colonias como la Condesa, la Roma, la Doctores, entre otras.

Por el momento veamos qué pasa, pero es importante recordar que este icónico barrio también necesita una estrategia eficiente para mejorar su seguridad y el bienestar de sus habitantes.

