Ternura nivel: Niño ruega a su abuelita que le prepare un tlacoyo de desayuno

El pequeño demostró ser un gran fan de las garnachas mexicanas, ya que mientras pidió saciar su antojo no dejó de llorar.

Cada mexicano sabe a la perfección (incluso casi casi desde que nace) que los platillos de la comida mexicana son un manjar que no debe pasarse por alto. Así lo demostró un pequeño de 2 años que, gracias a la ternura con la que le pidió a su abuelita una garnacha de desayuno, se hizo viral.

En un video publicado por la usuaria Val Stromsted en TikTok, se ve a un niño suplicar con lágrimas en los ojos que le preparen un tlacoyo. Pero lo tierno y divertido del momento fue que el bebé estaba recién levantado de la cama usando su pijama e inmediatamente le entró un antojo de ‘garnachita mexicana’.

“Pov tienes 2 años y amaneces con ganas de un tlacoyo”, escribió la TikToker.

“¿Me haces un tlacoyo, abuela?”, dijo el niño mientras lloraba.

En el clip, la mujer que grabó el video le dijo entre risas que mejor se lo preparan ‘mañana en el Halloween’.

Al parecer la respuesta negativa no le gustó al pequeño y fue entonces que insistió a su abuelita.

Y aunque desafortunadamente el bebé no puso degustar su antojito mexicano preparado por su abuela ese día, su familia en otro momento lo llevó a comer a un restaurante y ahí lo consintieron con otras garnachas como sopes.

“A este niño siempre se le darán sus garnachas deseadas”, escribió la usuaria en respuesta a una internauta que preguntó si el niño había conseguido su tlacoyo.

Reacciones en redes sociales

El video causó gracia, ternura y risas, pues el bebé sin duda dejó claro que la comida mexicana es una de las mejores.

“Los abuelos estamos para hacerles tlacoyos, garnachas, machetes lo que mi niño pida, x que si no, no seriamos abuelos”; “Sii, esto vuelve tan correcto muchas cosas en el mundo, estoy muy feliz que consiguió sus tlacoyos”; “Que bonito come me recuerda mucho a mi hijo de chiquito”, comentaron en TikTok.

