Thanksgiving: ¿Por qué en México no se celebra el Día de Acción de Gracias?

Lo sabemos, se te antoja un pavito, pero... estás en México y en México no se celebra el Thanksgiving.

Muchos de nosotros quisiéramos comer pavito antes de Navidad, es decir, durante el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias que se realiza cada año en el último jueves de noviembre, sin embargo, lamentamos decirte que en México no se celebra esta festividad y entonces tendrás que esperar hasta las fiestas decembrinas.

¿Qué es el Día de Thanksgiving?

El Día de Acción de Gracias es un día especial para Estados Unidos, pues esa fecha se aprovecha para agradecer todo lo que pasó en el año, malo o bueno. Es un recordatorio de cuando los peregrinos británicos llegaron a América y dieron gracias a los nativos que les ayudaron a mejorar sus técnicas de cultivo para no pasar hambre.

Durante esta festividad las familias y amigos suelen reunirse para cenar pavo como platillo principal y brindar por lo aprendido.

¿Por qué en México no se celebra Acción de Gracias?

Thanksgiving no es celebrado por los mexicanos debido a que se trata de una festividad que marcó un hecho histórico en Estados Unidos. Por ejemplo, en el país vecino no celebran el 15 de septiembre porque se trata del Día de la Independencia de México como tal y no tendría sentido festejarlo.

En pocas palabras, aunque nos cueste trabajo aceptar que debemos esperar el manjar, la celebración no aplica en México porque nuestros antecedentes vienen de la cultura y civilización mesoamericana.

¿Quién festeja Thanksgiving?

Por sentido común, quienes festejan Thanksgiving son los estadounidenses que viven en Estados Unidos, sin embargo, quienes viven en México y no quieren olvidar sus tradiciones llegan a celebrarlo a su manera.

También, existen lugares de la República Mexicana visitados por turistas extranjeros que sí llegan a celebrar esta fecha como en la Riviera Maya, Puerto Vallarta, Cancún, etc.

Cabe señalar que tú puedes realizar con mucho respeto una celebración simbólica, quizá invitando a tus amigos a una cena en tu casa, la cual no necesariamente debe ser con pavo.

