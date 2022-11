Tote bags y camisetas con mensajes feministas: ¿Por qué venderlas es lucrar con el dolor?

La marca mexicana Morra Valiente estuvo envuelta en polémica por los productos que vende, los cuales capitalizan el dolor de las víctimas de feminicidio.

Los últimos días se hicieron virales, las piezas que oferta la marca mexicana Morra Valiente en su cuenta de Instagram, ya que dentro de su catálogo tiene playeras con frases como “México país feminicida” y “Las niñas no se tocan”.

Las prendas que van de los 300 a los 700 pesos mexicanos, generaron polémica, ya que cientos de mujeres se quejaron en Twitter, debido a que acusan a la joven que está detrás de la marca, de querer capitalizar con el dolor de las víctimas de feminicidio en México y Latinoamérica.

Hay que destacar que en un país como el nuestro, en el que tan solo en mes de Agosto tuvo 69 casos de feminicidios registrados, esto según datos del Gobierno de México, parece lamentable que a una persona se le haya hecho buena idea vender tote bags, camisetas y otras prendas, con frases feministas que se han convertido en el estandarte de la lucha, así como de las madres que marchan para pedir justicia por sus hijas asesinadas.

Como era de esperarse, la chica que se hace llamar Morra Valiente en sus cuentas de TikTok e Instagram, salió a defenderse argumentando que ella también había sido abusada sexualmente, que padecía una enfermedad mental, además de que creó la marca con el único fin de dar trabajo a otras mujeres en un espacio seguro y libre de acoso.

“Si su problema es que yo lucre con esas playeras, ya no voy a lucrar con ellas, semanalmente las voy a estar regalando, pero sí quiero que se sigan viendo por todos lados”, dijo la joven en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Al parecer, las explicaciones que brindó acerca de su trabajo, no fueron suficientes para miles de usuarias en la red, ya que la acusaron de únicamente victimizarse, no aceptar sus errores y de no pedir disculpas, además de que prácticamente decidió donar las ventas de sus playeras hasta que fue señalada, ya que en un principio la marca no fue creada para eso, ya que todo el dinero era únicamente para ella y por obvias razones para las que trabajaban en el emprendimiento.

Incluso en el último video publicado en la red, la joven aprovecha para volver a ofertar las piezas y pedirle a sus seguidores que las compren.

Aquí el cuestionamiento no es sobre su trastorno Borderline, el cual asegura que padece, tampoco se celebra que haya sido víctima de abuso sexual y mucho menos es tirar odio, sino que ganar dinero y comercializar prendas que llevan un lema de lucha tan delicado para millones de mujeres en nuestro país, es querer capitalizar el dolor de las familias que lamentablemente han tenido que sufrir el feminicidio de alguna mujer de su entorno.

Lucrar con los feminicidios que se viven en México NO está bien, desde que a una persona se le ocurre que es “buena idea” comercializar productos con frases de lucha está mal. Si la idea es difundir un mensaje, se puede hacer a través de redes sociales, no vendiendo ropa como si fuera una situación de “moda”.

