Que el frío no arruine tus días tranquilos en casa. Sigue los siguientes trucos para mantener tus pies calientitos en invierno.

No importa si eres team frío o team calor, pues algo que definitivamente no debería existir jamás es el frío en los pies durante la temporada de invierno, ya que por más que nos tapemos con miles de cobijas o calcetines, muchas veces no se calientan y la hazaña se convierte en todo un dolor de cabeza.

Toma nota y aprende los siguientes trucos para calentar tus pies durante el frío invierno y finalmente dormir como bebé.

¿Cómo calentar los pies fríos en invierno?

1. Usa plantillas térmicas

Un invento maravilla son las plantillas hechas especialmente para mantener los pies calientitos ya sea fuera o dentro de casa, las cuáles cuentan con telas especiales muy cómodas y hasta pachoncitas; de esas que tienen como un colchón de pelitos para sentir que caminas entre nubes.

2. Opta por calcetines o calentadores de lana

Dale a tus pies ese apapacho que necesitan cuando hace frío con unos calentadores de lana o unos calcetines de tela gruesa, los cuáles siempre venden a fin de año precisamente en época de frío.

Con ellos, puedes andar por toda tu casa y evitar los calcetines normales que dejan los pies helados.

Tip extra: Los que venden los artesanos en los puestos de la calle son de lo mejor y además apoyas la economía local.

3. Duerme con tu mascota

Dejar a tu perrito o gatito que duerma contigo no es una mala idea en invierno, sobre todo porque los peludos pueden aportar calorcito y mucho mejor si se acuestan en tus pies, ¡de lo mejor!

Además, ellos se sentirán acompañados y amados.

4. Caliéntalos con una secadora

Un método instantáneo, pero efectivo. Usa tu secadora para mantener tus pies calientes durante un ratito y después ponte unos calcetines cómodos y pachoncitos.

5. Ponlos frente a un calentador eléctrico

¿Tienes calentador en casa o hasta chimenea? Aprovecha, prepárate un chocolate caliente y siéntate enfrente de ellos para calentar tus pies.

Truco extra

Es importante que mantengas tus pies en movimiento, ya sea caminando un poco en casa o moviendo tus dudes para ayudar a la circulación.

