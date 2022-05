Una relación es de dos, no debíamos traicionarnos después de terminar

“No te puedo cambiar, ni hacerte madurar, lo hago por mí”.

Nuestra historia de amor fue mágica y eso jamás lo podría negar, el tiempo que duró significó mucho en mi vida hasta el punto de estar segura de que quería estar contigo para siempre pero bien lo dicen, uno nunca termina de conocer a una persona.

Aunque no debería de disculparme, te pido perdón si en algún momento pedí demasiado o si no fui lo que esperabas, si las cosas no funcionaron fue algo de los dos, no solamente de mi parte, y eso, solo nosotros lo sabemos.

Una relación es de dos, ni mi mamá ni la tuya tendrían porqué haber opinado, lo sé y de eso estoy consciente. Pero caíste en algo que jamás hubiera imaginado: Ventilar todo aquello que dijimos para denigrarme como mujer, algo que jamás te perdonaré.

Siempre creí que eras diferente, que eras más maduro para tu edad y que contigo había encontrado lo que nadie más me había dado, y no, no hablo de las cosas materiales que ahora veo fueron más importantes para ti sino de algo que no solo se dice sino que se siente.

No me dolieron tus palabras en redes sociales ni las capturas de pantalla, me dolió la acción de que te portaras como un patán y que dejarás atrás la idea que me hice de que eras todo un caballero. Ya veo que no fue así.

Y aunque no me importa lo que digan los demás, me duele el hecho de que me expusiste y traicionaste, yo nunca hubiera hecho lo mismo… quedaste bien porque lo mío no lo cuento y prefiero guardar silencio, no precisamente por ti sino por mí.

Terminaste y hablaste mal de mí en redes sociales

Lo que se dice en privado, no se cuenta en redes sociales, mucho menos si está implicado alguien a quien le dijiste “te amo” y con quien casi prometes “amor eterno”.

Nuestra relación fue de dos, nadie más tenía porqué enterarse ni mucho menos opinar y hacerme sentir como la mala de la historia porque no diré que yo no tuve culpa, los dos tuvimos errores y eso hay que aceptarlo.

Prefiero quedarme con lo que yo sé y no caer en un juego de nunca acabar, sé que así es mejor y la indiferencia y educación es mi mayor poder porque estoy harta de ser considerada la bruja de la historia cuando todo lo que hice fue confiar, amar y entregarme porque tú y yo sabemos que sí lo hice.

No te preocupes, no espero una respuesta ni mucho menos una disculpa, solo quería expresarte lo que me provocó tu bella traición, y ya lo sé, no te puedo cambiar, ni hacerte madurar, escribo esto por mí. Entiendo que quieras ser feliz y estás en todo tu derecho pero no lo hagas a costo de la reputación de los demás.

