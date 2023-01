En el mundo de las relaciones, nada está escrito en piedra, y es por eso que aquí te contamos cuáles son las ventajas y desventajas de una relación abierta y el poliamor, qué implica cada una y lo más importante que debes tener en cuenta antes de optar por ellas.

Las relaciones de pareja pueden ser una de las cosas más complejas a las que tengamos que enfrentarnos en nuestra vida, ya que cada una es distinta, y no todos buscan lo mismo que nosotros, hecho que incluso ha dado paso a problemas como las infidelidades, de las que te hablamos más a detalle en este enlace.

No obstante, hay gente que ya encontró la forma de darles la vuelta, ya sea teniendo una relación abierta o dándole paso al poliamor. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de una relación abierta y el poliamor? Aquí lo podrás descubrir.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Relación abierta vs infidelidad, ¿qué es cada una?

Seguramente habrás escuchado el término de “relación abierta” en alguna serie de televisión reciente, en alguna charla de TikTok o incluso puede que lo hayas visto en un hilo de Twitter, y eso es porque se trata de algo que ha capturado el interés de muchas personas de manera creciente en la última década, de acuerdo con información de la BBC.

Pero, ¿sabes de qué se trata y cómo se diferencia de una infidelidad? Pues bien: una relación abierta es un tipo de relación que uno puede adquirir con una pareja sentimental para que las dos personas implicadas tengan una especie de “permiso” para estar, de una u otra forma, con más personas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No existe un único tipo de relación abierta, ya que los términos de la misma se platican entre los implicados y se deciden entre los mismos; por ejemplo: una pareja puede decidir abrir su relación para que cada uno pueda tener, exclusivamente, relaciones sexuales con otras personas.

Aunque puede que exista otra pareja que incluso esté dispuesta a abrir su relación para que cada miembro explore sentimientos por otras personas, aunque ésto está más ligado al concepto del poliamor que al de una relación abierta, ya que, por lo regular, las relaciones “se abren” a otras personas para buscar nuevas experiencias físicas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es diferente a una infidelidad en varios niveles: por un lado, la comunicación es vital en este tipo de relaciones ya que cada miembro de la pareja debe saber qué es lo que el otro quiere hacer con otra persona, y puede que incluso ambos decidan estar en la misma situación con un tercero, un cuarto o, incluso, en una situación que implique a muchas personas, como una orgía o un intercambio swinger.

Al contrario de la infidelidad, en una relación abierta se sabe lo que el otro hace y, casi siempre, con quién, ya que se da esa apertura de confianza entre la pareja para evitar malentendidos y el horrible sentimiento de engaño que una infidelidad sí deja, la cual siempre ocurre en secreto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Las relaciones abiertas son transparentes en muchos aspectos, lo que hace que no pueda haber una infidelidad porque no hay secretos en las acciones y los deseos de los miembros de la pareja; sin embargo, no es un concepto sencillo de asimilar, sobre todo por temas de celos y fidelidad.

Hay personas que están totalmente cómodas con la idea de tener una relación monógama, es decir: que sea exclusiva entre él o ella y su pareja, ya sea porque sienten que le deben algún tipo de fidelidad y ésta debe ser recíproca o porque simplemente no quieren ver a su pareja en los brazos de alguien más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y ninguna de las dos opciones es buena o mala, algo que debemos dejar claro para eliminar los tabúes que se tienen sobre las dos. Ninguna persona es mejor que otra por elegir tal o cual tipo de relación de pareja; es simplemente una cuestión de preferencias y comodidad, y es algo que se debe platicar con normalidad.

¿Qué es el poliamor y qué requiere?

El concepto del poliamor es un tema un poco más complejo ya que implica varias vertientes. De manera simple, el medio Psychology Today explica que el poliamor es una no-monogamia consensuada, que radica en la práctica de tener múltiples relaciones íntimas, ya sea de estilo sexual o simplemente románticas, con el amplio conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es decir: una persona polígama es aquella que tiene relaciones con otras personas, regularmente de índole romántico y también sexual, con todas las personas implicadas en la relación siendo conscientes de la misma y aceptándola en libertad.

Una relación poliamorosa no es específica de un género, y puede conformarse por relaciones de diversas parejas de cualquier género, lo que implica que tampoco existe un único tipo de relación, y los acuerdos que se realicen para llevarla a cabo pueden ser tan complejos como la o las parejas lo decidan.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No hay un número específico de personas involucradas para que una relación poliamorosa sea considerada como tal, aunque sí es algo un poco obvio que, para que un poliamor pueda ser considerado como tal, debe de estar conformado por más de dos personas.

Hay relaciones poliamorosas de tres integrantes, por ejemplo, que pueden estar relacionados entre sí, o situaciones en las que una persona tiene dos parejas al mismo tiempo, de manera consensuada, pero que éstas parejas no tienen una relación entre ellos o ellas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Existen relaciones poliamorosas, incluso, de más de 20 integrantes, los cuales no tienen que estar ligados entre sí; es decir: una persona puede tener dos o más parejas que, a su vez, pueden tener más parejas y así sucesivamente, sin necesidad de que éstas tengan una relación entre ellas.

Se han popularizado otro tipo de casos, incluso, entre parejas heterosexuales en las que los hombres tienen relaciones amorosas y sexuales con sus parejas mujeres, y viceversa, pero no hay contacto físico o sentimental entre los implicados del mismo género (es decir: los hombres no comparten sentimientos y relaciones carnales entre sí, al igual que las mujeres, pero sí comparten a la pareja del género opuesto).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

También se aleja de la infidelidad porque todo debe estar consensuado, y todos deben tener el conocimiento de cuántas personas forman parte de su relación; en caso de ocultarlo, ya podría ser considerado como una infidelidad, aunque también depende mucho de los términos que cada pareja ponga para lo mismo.

Ventajas y desventajas de una relación abierta y el poliamor

Como ya explicamos anteriormente, ninguna relación es mejor que otra o es buena o mala; simplemente, se trata de modalidades de encuentros físico-emocionales que se pueden elegir libremente y con la aceptación de todas las personas implicadas, ya que, en caso contrario, se estaría incurriendo en una infidelidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, al igual que en una relación monógama, este tipo de relaciones también tiene su nivel de complejidad, lo que hace que aunque se les pueda encontrar varias ventajas, también se generen situaciones que son más negativas que otras. Aquí las iremos explorando de manera breve.

Ventajas de una relación abierta

La idea de infidelidad se eliminaría en una relación abierta ya que, al tener los dos permiso de hacer algunas cosas con personas distintas, pueden disfrutar y experimentar diversas situaciones con otras personas sin sentir culpa o generar engaño.

Permite que la propia relación se oxigene y no se mantenga una monotonía que pueda generar situaciones incómodas o, incluso, una ruptura.

Los términos de la relación abierta son decididos por ambas partes de la pareja, lo que hace que cada uno ponga sobre la mesa lo que quiere y lo que puede dar para llegar a acuerdos.

Algunas personas que experimentaron una relación abierta dicen que les ayudó a generar mayor confianza con su pareja y en sí mismas, y que incluso así pudieron comprobar que había verdadero amor entre los implicados ya que ambos se mantuvieron juntos a pesar de abrir la relación.

Un@ puede conocer lados de su pareja que quizás no había contemplado respecto a sus gustos y preferencias, así como los propios, lo que hace que, en el futuro, ambos puedan decidir explorar situaciones nuevas que les causen mayores satisfacciones.

Ventajas del poliamor

Los sentimientos son muy variables y, en la mayoría de los casos, un@ no decide a quién ama y/o por qué, lo que hace que las personas puedan explorar esa parte emocional de sí mismas y que no tenga que elegir entre una u otra persona.

También se elimina la idea de infidelidad ya que, para poder tener una relación poliamorosa, la comunicación, el respeto, la responsabilidad y la confianza son pilares fundamentales, lo que hace que las personas implicadas puedan vivir una sensación de seguridad en sus relaciones.

Cada persona implicada puede decidir estar con más personas siempre y cuando sea consensuado, y las relaciones que genere con otros no tienen por qué mezclarse entre sí si no se desea, aunque, si ése es el caso, los implicados pueden disfrutar de una amplitud en sus emociones y otro tipo de relaciones que les genere mayor placer en muchos sentidos.

Un@ mism@ también va conociendo sus límites psicoemocionales, lo que ayuda a que tenga un crecimiento y madurez en su calidad personal y en su responsabilidad afectiva, algo que siempre es aplaudido en la sociedad.

Se puede congeniar con más de una persona en diversos niveles y ámbitos, lo que siempre genera un sentimiento de bienestar y plenitud más grande.

Desventajas de una relación abierta

Desafortunadamente, un@ no puede confiar al 100 por ciento en otra persona ya que de por sí es difícil confiar plenamente en sus propias acciones, por lo que no puede saber con total certeza de que su pareja esté siento honesta y no esté incurriendo en una infidelidad al traicionar los acuerdos que se formaron al abrir la relación.

Las Enfermedades de Transmisión Sexual están a la orden del día, y si alguna de las personas implicadas no tiene un cuidado y/o rigor necesario en su salud sexual, podría causar una catástrofe al compartirle a las personas con las que ha estado alguna enfermedad venérea que podría ser incurable.

Si no se tiene la suficiente madurez psicoemocional, se puede caer en casos de celos que incluso podrían generar psicosis, por lo que es necesario que las personas que vayan a elegir abrir sus relaciones deben ser conscientes de lo que eso implica y tener una seguridad emocional y mental bastante elevada.

No todas las personas están abiertas a tener una relación de este tipo o a tener algún tipo de encuentro con una persona que la tiene, ya sea porque están fuertemente ligad@s y/o acostumbrad@s a las relaciones monógamas y no quieren o no puede, por alguna razón, salir de ese tipo de esquema.

Socialmente no son muy bien vistas de manera general por los tabúes que existen respecto a las relaciones y la manera en que el status quo ha casado a la gente con que sólo las relaciones monógamas son buenas, por lo que puede generar chismes y habladurías que pueden ser nocivas para las personas implicadas en la relación abierta.

Desventajas del poliamor

Los celos casi siempre están presentes en cualquier tipo de relación, y si los implicados en una versión poliamorosa no aprenden a controlarlos y a trabajarlos de manera correcta, éstos pueden generar situaciones amargas y desastrosas para sí mism@ y para todos los implicados.

Al igual que en el caso anterior, también se peligra la contracción de una Enfermedad de Transmisión Sexual, de algún problema de infidelidad por la falta de comunicación, respeto y responsabilidad, o la generación de chismes y habladurías por terceros que no quieren respetar las decisiones de los involucrados, aunque estas situaciones no son exclusivas de una relación poliamorosa.

Se tiene muchos estigmas y tabúes respecto a este tipo de relaciones, lo que puede generar miedo o incertidumbre en aquellas personas que no están acostumbradas a tenerlas, por lo que si se genera un concepto complejo como una relación poliamorosa de un grupo grande de personas, podría mermar en la estabilidad emocional de los integrantes más inexpertos.

Hay personas que sólo buscan aventajarse de otras en niveles físicos, económicos o de cualquier otra índole, por lo que si hay gente así implicada en la relación, se puede generar un problema de abuso de poder y dominación, lo que puede hacer que la relación poliamorosa se sienta más como una cadena que como una decisión libre.

Si no se llegan a acuerdos que convengan a todos respecto a la utilización de los tiempos, la compañía entre los implicados, los deseos de todos y las obligaciones que cada uno tiene en su círculos personales, ésto también puede llegar a causar conflictos de cualquier índole.

Ambos conceptos y tipos de relación pueden ser tan complejos como la gente lo decida, aunque es muy cierto que no son para todos y no tienen porqué serlo. Si tú tienes la espinita de querer probar alguno, ya sabes un poco más de las ventajas y desventajas de una relación abierta y el poliamor y más o menos qué implica tener cada una.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué opinas de este tipo de relaciones? Compártenos tus comentarios y/o experiencias a través de nuestros canales digitales.

Podría interesarte