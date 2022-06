Se cumplen 50 años de la llegada de Ziggy Stardust, el alter ego de David Bowie

Hace medio siglo, el artista británico lanzó el aclamado álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars.

La carrera de David Bowie es una de las más importantes en la escena musical contemporánea. El artista británico lanzó 25 álbumes durante su larga trayectoria, pero fue en 1972 cuando publicó su quinta producción The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, que se convirtió en un icono. Bowie ya había logrado la fama mundial con su aclamado álbum Space Oddity, el cual salió en 1969, pero lo que hizo con Ziggy Stardust fue más allá, debido a que creó todo un concepto, un alter ego que dominó la escena glam rock de los setentas.

A través de 11 canciones, el intérprete narra la historia de un extraterrestre condenado a tomar la forma humana de una estrella de rock, el cual, llega a la tierra para salvarla de la destrucción, muriendo posteriormente víctima de su propio éxito. El artista no solo aportó un álbum distinto, sino que acaparó la escena musical con su estilo andrógino que llevó por otro rumbo a las tendencias de la moda y la sexualidad de la época.

Bowie reveló algunas de las inspiraciones que lo llevaron a crear a Ziggy Stardust, y entre ellas se encuentran los filmes de Stanley Kubrick, las canciones de grupos como The Velvet Underground, la escena artística neoyorkina, así como la filosofía de Nietzsche. El resultado quedó plasmado en un álbum que trascendió y quedó para la posteridad como parte de la cultura pop con canciones como Starman, Moonage Day dream y Ziggy Stardust que se convirtieron en el sello distintivo de esta producción.

A pesar de que hoy se cumplen 50 años de que vio la luz, el legado que dejó Bowie con este disco sigue impactando en las nuevas generaciones tanto en el estilo como en la influencia musical de agrupaciones exitosas.