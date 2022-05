Ari Telch y sus declaraciones sobre la desaparición de su hermano, el científico Jacobo Gringberg

El actor dio algunas declaraciones después de la desaparición de su hermano mayor en 1994.

El actor mexicano Ari Telch es hermano del científico Jacobo Gringberg, un dato que muy pocos conocen pero que suena sumamente interesante entre la sociedad mexicana, debido a la fama de ambos en sus respectivas ramas, hijos de la misma madre, Raquel Benforado.

Mientras Ari Telch se encontraba disfrutando de la fama que provocaron sus primeros proyectos de finales de los 80 y principios de los 90, su medio hermano mayor, Jacobo Gringberg también se había convertido en uno de los científicos más importantes de México con un gran futuro por delante y una investigación prometedora que fue interrumpido hasta el 8 de diciembre de 1994, día de su desaparición.

Considerado como chaman por la comunidad científica y científico por los chamanes, Jacobo Gringberg desapareció sin dejar huella alguna, luego de haber sido considerado incluso como el “Einstein de la conciencia”, tener el laboratorio más grande de la UNAM, y haber expuesto la Teoría Sintérgica, un estudio de la consciencia para evidenciar la existencia de la telepatía que claramente, estaba adelantada a su tiempo.

¿Qué ha dicho Ari Telch de la desaparición de Jacobo Gringberg?

Aunque después de casi 28 años, se desconoce el motivo de la desaparición de Jacobo Gringberg, y aunque algunas teorías apuntan a que pudo tratarse desde una abducción espacial hasta un crimen pasional e incluso un secuestro por parte de la CIA, quienes mostraban gran interés en su estudio, lo cierto es que nunca se confirmó una razón, y de hecho, en una de sus declaraciones al respecto, Ari Telch reveló que su carpeta ya había sido cerrada desde hace varios años.

En torno a la vida y desaparición de Jacobo Gringberg, también han surgido diversos materiales escritos y audiovisuales, entre ellos, uno de los más recientes fue la película documental ‘El Secreto del Dr. Grinberg’ de Ida Cuéllar del año 2020, razón por la que Ari Telch fue entrevistado a principios del 2022 por el periódico ‘El Universal’, al que expresó su alegría de que las nuevas audiencias se interesen por las investigaciones de su hermano.

“Es que sus investigaciones eran tan adelantadas que la gente que lo está descubriendo en este momento se da cuenta de lo importante que fue para el campo que estudiaba; entonces, simple y sencillamente esto de las redes sociales ha permitido que se conozca más a fondo su trabajo”, mencionó.

Además, el actor conocido por su papel en ‘Mirada de Mujer’, hizo énfasis: “Me da muchísimo gusto que sus escritos trasciendan, que se conozcan y que vuelva la curiosidad por encontrar su trabajo, por tratar de entenderlo, que no es fácil, pero, bueno, es muy grato para toda la familia, para mí en particular, me encanta que la gente hable de ‘Jacky’, como le decimos en la familia”.

“Tiene más de 25 años desaparecido y mira, en esta época de todas las redes sociales y de (los avances en) la función del cerebro, la gente lo está descubriendo, fue muy avanzado, muy adelantado”, confesó a ‘El Universal’.

Sobre la desaparición también mencionó: “Ya no me lo pregunto, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado andará, aunque no entendamos dónde, pero en algún lado está, y sobre todo, está aún en la cabeza de esta nueva generación que se ha acercado a todo lo que él hizo”, expresó sobre el científico que actualmente tendría 75 años.

Hasta la fecha la desaparición de Jacobo Gringberg sigue siendo uno de los mayores misterios en México. Y el actor Ari Telch, quien en varias ocasiones mencionó haberlo visto como figura paterna, cuando es cuestionado sobre el tema.

