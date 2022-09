Bodas entre familiares y otras cosas rarísimas de la Edad Media

En el Medievo tenían algunas prácticas que ahora serían consideradas como algo malo.

La Edad Media o el Medievo es una de las épocas de la humanidad que más causan curiosidad en la actualidad, esto debido a las costumbres sociales que tenían las personas, así como el poder que otorgaban a la iglesia católica y a los monarcas para mandar en casi todos los aspectos de su vida.

Hemos visto en varias películas y series, un poco de esa vida que existió hace miles de años. El caso más reciente es Game of the Thrones o su precuela House of the Dragon, en las cuales hemos visto las costumbres un tanto extrañas que para ellos eran normales.

Sabemos que los programas mencionados son una ficción, pero también existen libros de historia en los que han quedado registradas la manera en la que se manejaban los humanos en aquellos años.

Por esta razón enlistamos las cosas raras que se hacían en la edad media y que ahora serían mal vistas o causarín sorpresa.

Matrimonios entre familiares

De acuerdo con los historiadores, en aquel periodo de la humanidad, no era extraño que las personas se casaran entre miembros de la misma familia, esto debido a que en los casos de la alta sociedad, buscaban mantener el estatus, así como el linaje, por lo que eran comunes las bodas por ejemplo entre primos.





Hacían actividades en la madrugada

En la Edad Media dividían el sueño en dos partes y esta manera de dormir se aplicaba en todo el territorio europeo. Se conocía como sueño bifásico. Las personas se acostaban a las 21 a las 23 horas, las personas dormían.

Después se levantaban y realizaban actividades como agregar leña al fuego, tomar remedios, o ir a orinar. Para los campesinos, despertarse significaba volver al trabajo, ya fuera para aventurarse a vigilar a los animales de la granja o realizar tareas domésticas.

También este horario era utilizado para socializar y tener sexo. Posteriormente volvían a la cama y prolongaban su sueño hasta el amanecer.

Dormían con varias personas

Los que no pertenecían a la realeza, o eran ricos, solían dormir con un grupo de personas, eso sí algunas posiciones estaban prohibidas, además que el contacto físico no estaba permitido, por lo que debían de cuidar la manera en la que se acomodaban para descansar y así evitar malos entendidos.

Cabe destacar que esto solían hacerlo las familias que eran muy grandes, o incluso entre personas de la misma comunidad.

Caminos de heces

En ese tiempo no existía el asfalto de las calles y una de las bases de las carreteras era el excremento. Animales y personas solían hacer sus necesidades en cualquier esquina o incluso en plena vía principal. Por lo que el resultado era un olor insoportable en el ambiente.













