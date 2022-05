Coyoacán cumple 500 años de historia

Coyoacán, el pintoresco barrio de la Ciudad de México, cumple 500 años de su fundación y esta es su historia

Seguro has paseado por sus calles, has visitado sus museos, te has sentado en alguna de sus bancas a probar una de sus icónicas nieves o has esperado a alguien en su emblemático quiosco... Coyoacán, una de las zonas patrimoniales más importantes de la Ciudad de México que ha sido calificada como el “corazón cultural” de la metrópoli, cumple 500 años de su fundación y su historia es fascinante.

Historia de Coyoacán

El barrio de Coyoacán, uno de los más visitados de la Ciudad de México, fue parte importante en el proceso de la conquista debido a que Hernán Cortés, durante su estancia en el lugar entre 1521 y 1522, fundó el primer ayuntamiento de la Nueva España.

Cortés dejó constancia del hecho en su Tercera Carta de relación, de las cinco dirigidas al emperador Carlos V, de la que concluyó su redacción precisamente en Coyoacán, el 15 de mayo de 1522.

“La Tercera Carta de relación está firmada en esa fecha pero realmente podríamos decir que Cortés llega a Coyoacán, con todo su séquito, después de la caída de Tenochtitlán, el 30 de octubre de 1521 y ya estaba atendiendo propiamente en Coyoacán”, explicó la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Antonieta Ilhui Pacheco, en entrevista para EFE.

Justamente, el 30 de octubre, desde Coyoacán, envió una expedición a Oaxaca, sur de México, “y seguramente para darle una legalidad, como lo hizo cuando fundó el ayuntamiento de Veracruz, tuvo que haber formado el ayuntamiento cuando se estableció ahí”.

Para la académica, la fecha del 15 de mayo de 1522 tiene que ver más con el establecimiento de los ayuntamientos y no con la llegada de Cortés a Coyoacán.

“Las bases que tenemos y los primeros documentos donde aparecen ya los nombres de los primeros alcaldes es el 15 de mayo y 19 de mayo de 1522 como las fechas en las que ya hay quienes están nombrados como alcaldes y regidores”, expuso Pacheco, quien refirió el documento “Oro, joyas, etc., del quinto y otros derechos reales: México”, del Archivo General de Indias.

¿La casa de Hernán Cortés?

Con construcciones del siglo XVIII, como casas e iglesias, en el lugar destaca el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de Coyoacán, actual sede de la Alcaldía Coyoacán, la cual es conocida como la casa de Hernán Cortés y aunque una placa apunta que el conquistador vivió ahí, no fue cierto. El edificio está en el catálogo de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

“No vivió ahí y se dio más por la asociación de que Cortés ha llegado al lugar y esa construcción tiene que ver con el establecimiento de los marqueses del valle de Oaxaca que se establece en 1529″, señaló la profesora del departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa de la UAM.

Origen de Coyoacán

Coyoacán, vocablo derivado de la palabra náhuatl Coyohuacan (lugar donde hay coyotes), fue fundada por los culhuas de Culhuacán, al oriente de la capital, en el siglo VII (hacia el 670 d.C.).

Coyoacán cuenta con abundante vegetación y una tranquilidad envidiable. Gracias a sus antiguas edificaciones está considerada como una de las zonas patrimoniales más importantes de la capital mexicana y ha sido calificada como el “corazón cultural” de la metrópoli por los museos que hospeda y por los destacados personajes que vivieron ahí.

Personajes como el cronista Salvador Novo, los actores Dolores del Río, Emilio “Indio” Fernández, pintores como Frida Kahlo y Diego Rivera en la popular Casa Azul, el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y el exiliado político León Trotsky, entre muchos otros.

Con información de EFE.

