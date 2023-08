“Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer… Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón”.

-1 Corintios 11

Entre 2013 y 2015 se cometieron siete feminicidios diarios en México. En esos dos años, murieron alrededor de 2 mil 500 mujeres, según cifras del INEGI. ¿La causa? Odio y desinterés por la vida de una persona sólo por pertenecer a su género y ser percibida como un ser inferior. Es una consecuencia de siglos del reforzamiento ideológico del machismo impuesto por sistemas políticos y religiones como el cristianismo, que revelan el desprecio hacia las mujeres y el complejo de superioridad que aún tiene consecuencias horrendas en la actualidad. De la mitología cristiana, la historia de Adán y Eva es la más relevante dentro de tal contexto y explica por qué a lo largo de la Biblia, las mujeres son percibidas de esa manera.

¿Qué dice la historia?

El Antiguo Testamento presenta la historia del Génesis con el que un sinfín de personas se identifican: Dios creó el Universo y en el sexto día creó al hombre, Adán, hecho a su imagen y semejanza. Le dio hogar en el jardín del Edén, un lugar agradable a la vista, lleno de alimentos deliciosos con un árbol en el centro, aquél que llevaría a la perdición a la humanidad. El creador le afirmó al primer humano que no comiera del fruto de dicho elemento celestial, pues contenía todo el conocimiento sobre lo bueno y lo malo; si lo comía, lo llevaría a la muerte. El plan divino parecía ir a la perfección, sin embargo surgió un problema: aunque el joven estaba acompañado de animales y comodidades, no pudo encontrar un compañero apropiado para vivir, es entonces que la mujer aparece en la historia.

De acuerdo con el relato del Génesis, una mujer fue creada usando una parte de Adán. En inglés se tradujo como una costilla y la palabra hebrea original hace referencia a su costado, a pesar de que puede tener múltiples significados. Ella no era parte del plan de Dios y no llegó para disfrutar del Edén igual que su contraparte masculina, sino para complacerlo, hacerle compañía y hacer de su estadía en el jardín lo más agradable posible. El texto la situó como subordinada y su propósito fue evitar que el hombre estuviese solo.

La mujer es descrita como una persona débil cuando comienza su diálogo con la serpiente, quien la convenció de que tomar el fruto del conocimiento no la mataría, sino que le abriría los ojos a nuevos panoramas y maravillas más grandes. Ella no puede resistir el deseo y toma una fruta, come y le ofrece al hombre. De inmediato ambos se dan cuenta de su desnudez y da inicio el interrogatorio por parte de su creador. Adán es el primero en ser acusado pero él señala a su compañera como la verdadera culpable, mientras que ella afirma que el asunto fue una trampa del traicionero animal con el que conversó.

Poco después, Dios decide darle un castigo a los tres personajes. Mientras que Adán pierde su inmortalidad y la serpiente es maldecida, Eva –como su pareja la llama posteriormente– es condenada con dos castigos: sufrir de dolor al tener hijos y estar bajo el mandato del hombre.

A ojos del judaísmo:

En la tradición judía existe otro recuento del Génesis. Esa historia afirma que hombre y mujer nacieron uno del otro. Es decir, fueron creados al mismo tiempo separándose. Algunas interpretaciones aluden a un ser hermafrodita. Otra versión señala que la primera mujer no fue Eva, sino Lilith. Nació de la misma forma que Adán, pero resultó ser un demonio nocturno y tentó al hombre para ser expulsado. Como respuesta, Dios la eliminó y la reemplazó con una creación nacida a partir de una parte del sujeto. A pesar de que es distinta, no se aleja del sexismo y la separación de ambas figuras.

Según el cristianismo:

Los cristianos son más duros con las mujeres en ese aspecto. Aunque en el texto bíblico no se afirma que Eva haya tentado sexualmente a Adán, es una creencia común derivada de las enseñanzas de los sacerdotes. Algunos incluso la culpan por la muerte de Jesucristo, ya que pudo evitarse si ella no consumía el fruto prohibido. Asimismo, se creó el concepto del “pecado original”, aunque dicho término no aparece en ningún recuento para señalar que el sexo estaba vinculado con el árbol de la sabiduría.

En otras religiones como el Islam o en derivados del cristianismo, ese juicio ha tratado de reducirse y posicionar a Adán y Eva como seres iguales, responsables de la humanidad con la misma fortaleza.

–

La historia de estos personajes y cómo ha sido percibida a lo largo de los años es sólo un ejemplo mínimo del sexismo que existe en la religión. La Biblia está plagada de versos que mencionan las formas en que la mujer debe mantenerse sumisa ante los hombres en todos los niveles. Son vistas como seres inferiores y ese tipo de mentalidad se esparció alrededor del mundo como un virus como consecuencia de ideas y textos similares. Miles de ellas viven con miedo. Nunca saben si mañana serán víctimas.